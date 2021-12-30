В киевском Гостином дворе начинают противоаварийные работы: за два месяца потратят 33 млн грн

В Киеве начинаются противоаварийные работы в Гостином дворе на Контрактовой площади. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, Национальный заповедник "София Киевская" как балансодержатель объекта по переговорной процедуре выбрал исполнителем работ "Инжиниринговую компанию "Планета Буд".

При этом пресс-служба Минкульта утверждает, что работы уже начались, хотя глава ведомства Александр Ткаченко написал в своем Telegram, что они начнутся лишь 31 декабря. Общая их стоимость составляет 33,2 млн грн.

"Как по мне, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для памятника надлежащее состояние для его дальнейшей реставрации. Но главное - мы начинаем восстановление Гостиного двора не только де-юре, но и де-факто", - отметил чиновник.

В частности, в ходе противоаварийных и неотложных консервационных работ планируется, в частности, провести чистку кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий, обустройство парапета, перил, расчистить внутренний двор от строительного мусора, накрыть армированной пленкой от попадания влаги стены и перекрытия в местах демонтированных конструкций.

Параллельно, отмечают в Минкульте, ведомство вместе с экспертами и общественностью работают над концепцией развития исторического памятника.

"Гостиный двор - это объект национального значения, важный не только для Подола и Киева, но и всей Украины. Впервые в стране историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет о новой жизни всей Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае Кабинет министров признал Гостиный двор памятником национального значения.

Отметим при этом, что нынешнее здание Гостиного двора является новоделом. Оно возведено в 1980-1982 годах к празднованию 1500-летия Киева по первоначальному проекту швейцарского архитектора Луиджи Руски вместо старого сооружения начала XIX, которое было снесено вместе с фундаментами. Автором нового проекта стала архитектор Валентина Шевченко.

В здании много лет размещались различные культурные учреждения, но в 2011 году частное предприятие "Укрреставрация", которое связывали с на тот момент президентом Виктором Януковичем, взяло здание в аренду у Фонда госимущества. В том же году здание исключили из списка памятников архитектуры.

3 августа 2012 года Янукович разрешил приватизацию здания Гостиного двора. В 2013 году памятник начали перестраивать в торгово-развлекательный центр, все культурные учреждения из него были выселены. Однако с 2014 года инвесторы прекратили строительные работы. и здание уже более семи лет стоит без крыши и окон, постепенно разрушаясь.