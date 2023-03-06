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В Києві попит на оренду квартир перевищив довоєнний рівень: скільки коштує зняти житло

Оренда квартир у Києві, оренда квартир у Львові
У Києві в середньому оренда квартир все ще дешевша, ніж у Львові. Фото: ua.depositphotos.com

Попит на оренду квартир в Києві в лютому на 13% перевищив показник аналогічного місяця в 2022 році. Про це повідомили аналітики додатку для оренди квартир bird в огляді, в якому порівняли ринки Києва та Львова.

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Медіана ціни однокімнатної квартири в Києві в лютому становила 9 тис грн, а у Львові - 15,5 тис грн. Саме ці два міста є найпопулярнішими серед орендарів квартир.

Водночас і у Львові, і у Києві можна орендувати квартиру з бюджетом до 10 тис грн.

"У Києві найближчою до центру з таким бюджетом, знаходимо квартиру недалеко від метро Олімпійська, вулиця Велика Васильківська. Ціна: 8 500 грн. У Львові перша знахідка – квартира у декількох десятках метрів від Ратуші. Ціна: 7 500 грн", — розповіли аналітики.

В bird підбили підсумки порівняння середніх цін на оренду в Києві та Львові у лютому, що показало:

  1. Середня ціна 1-кімнатних квартир:
    - Київ: 9 000 грн;
    - Львів: 15 500 грн.
  2. Середня ціна 2-кімнатних квартир:
    - Київ: 12 500 грн;
    - Львів: 18 000 грн.
  3. Середня ціна 3-кімнатних квартир:
    - Київ: 20 000 грн;
    - Львів: 20 000 грн.
Оренда квартир в Києві Оренда квартир в Києві Оренда квартир у Львові Оренда квартир в Києві
Оренда квартир в Києві
Графік: bird
Оренда квартир в Києві
Графік: bird
Оренда квартир у Львові
Графік: bird
Оренда квартир в Києві
Графік: bird

Тобто оренда квартири у Львові в середньому все ще дорожча, ніж у Києві. 

Нагадаємо, що загалом за 2022 рік в середньому по Україні орендна плата за однокімнатну квартиру подорожчала на 32,7% — з 4 294 до 5 699 грн. Найбільше зростання вартості оренди 1-кімнатної квартири зафіксовано у Львівській області — у 2,1 рази, до 10 977 грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан