В Киеве спрос на аренду квартир превысил довоенный уровень: сколько стоит снять жилье

Спрос на аренду квартир в Киеве в феврале на 13% превысил показатель аналогичного месяца в 2022 году. Об этом сообщили аналитики приложения для аренды квартир bird в обзоре, в котором сравнили рынки Киева и Львова.

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Медиана цены однокомнатной квартиры в Киеве в феврале составила 9 тыс грн, а во Львове - 15,5 тыс грн. Именно эти два города наиболее популярны среди арендаторов квартир.

В то же время и во Львове, и в Киеве можно арендовать квартиру с бюджетом до 10 тыс грн.

"В Киеве ближе к центру с таким бюджетом, находим квартиру недалеко от метро Олимпийская, улица Большая Васильковская. Цена: 8 500 грн. Во Львове первая находка - квартира в нескольких десятках метров от Ратуши. Цена: 7 500 грн", - рассказали аналитики.

В bird подвели итоги сравнения средних цен на аренду в Киеве и Львове в феврале, что показало:

Средняя цена 1-комнатных квартир:

- Киев: 9 000 грн;

- Львов: 15 500 грн. Средняя цена 2-комнатных квартир:

- Киев: 12 500 грн;

- Львов: 18 000 грн. Средняя цена 3-комнатных квартир:

- Киев: 20 000 грн;

- Львов: 20 000 грн.

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То есть аренда квартиры во Львове в среднем все еще дороже, чем в Киеве.

Напомним, что за 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% — с 4 294 до 5 699 грн. Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com