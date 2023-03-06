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- Недвижимость
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В Киеве спрос на аренду квартир превысил довоенный уровень: сколько стоит снять жилье
Спрос на аренду квартир в Киеве в феврале на 13% превысил показатель аналогичного месяца в 2022 году. Об этом сообщили аналитики приложения для аренды квартир bird в обзоре, в котором сравнили рынки Киева и Львова.
Медиана цены однокомнатной квартиры в Киеве в феврале составила 9 тыс грн, а во Львове - 15,5 тыс грн. Именно эти два города наиболее популярны среди арендаторов квартир.
В то же время и во Львове, и в Киеве можно арендовать квартиру с бюджетом до 10 тыс грн.
"В Киеве ближе к центру с таким бюджетом, находим квартиру недалеко от метро Олимпийская, улица Большая Васильковская. Цена: 8 500 грн. Во Львове первая находка - квартира в нескольких десятках метров от Ратуши. Цена: 7 500 грн", - рассказали аналитики.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В bird подвели итоги сравнения средних цен на аренду в Киеве и Львове в феврале, что показало:
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Средняя цена 1-комнатных квартир:
- Киев: 9 000 грн;
- Львов: 15 500 грн.
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Средняя цена 2-комнатных квартир:
- Киев: 12 500 грн;
- Львов: 18 000 грн.
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Средняя цена 3-комнатных квартир:
- Киев: 20 000 грн;
- Львов: 20 000 грн.
То есть аренда квартиры во Львове в среднем все еще дороже, чем в Киеве.
Напомним, что за 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% — с 4 294 до 5 699 грн. Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com