С 1 февраля в Украине поднимают цены на пакеты в магазинах — постановление вступило в силу

В Украине 1 февраля вступает в силу постановление Кабинета министров о минимальных розничных ценах на пластиковые пакеты. Теперь в супермаркетах и других магазинах минимальная цена пакета составляет 2 гривни.

Согласно с решением правительства минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые используют для упаковки и транспортировки товаров и продуктов, составляют:

2,00 грн– пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

До 1 января 2023 года новые минимальные цены не касаются биоразлагаемых и сверхтонких пластиковых пакетов, которые используют для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда или являются первичной упаковкой.

А уже с 10 марта 2022 года в Украине полностью запретят распространение в магазинах и заведениях общепита сверхтонких (со стенками тоньше 15 мкм), тонких (от 15 до 50 мкм), а также оксо-раскладных пластиковых пакетов.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Украине ввели в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов. Он запретил бесплатную раздачу пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг.

При этом, как выясняло Delo.ua, тогда некоторые продавцы обошли этот запрет установлением символической цены в 10 копеек или даже 1 копейку за пакет, а некоторые продолжают раздавать их бесплатно.