Кабмин установил минимальные цены на пакеты в супермаркетах: самые простые - от 2 грн

Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Как говорится в сообщении правительства, такое решение было приняло на заседании 20 декабря.

Оно вступит в действие с 1 февраля 2022 года. По мнению Кабмина, нововведение позволит ограничить обращение пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Так, минимальная цена на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, определены в размере 2 грн (без ручек и боковых складок), 2,50 грн (без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок) и 3 грн (с ручками и боковыми складками).

Напомним, что в июне вступил в силу закон об ограничении обращения пластиковых пакетов, которы бесплатное распространение таких пакетов в розничной торговле и общепитах было запрещено с 10 декабря.

Отметим, что некоторые сети супермаркетов, как выясняло Delo.ua, обошли этот запрет установлением символической цены в 10 копеек или даже 1 копейку за пакет, а некоторые продолжают раздавать их бесплатно.

При этом до 1 января 2023 года требование не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и использующиеся как первичная упаковка.

С 10 марта 2022 года в Украине будет запрещено распространение в магазинах и заведениях общепита сверхтонких (со стенками тоньше 15 мкм), тонких (от 15 до 50 мкм), а также оксораскладных пластиковых пакетов.