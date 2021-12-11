Стартап создал водорастворимые пакеты, которые заменят пластиковые в супермаркетах

Компания Invisible создала экологически чистую альтернативу пластиковым пакетам, которые используют в супермаркетах для упаковки продуктов.

Об этом сообщает издание Newfood.media.

Ранее компания разработала биоразлагаемые водорастворимые пакеты без пластика, которые используют для упаковки сухих пищевых продуктов.

Стартап заявил, что планирует "подогнать" свою разработку под возможность использования ее для свежих продуктов.

Пакеты под брендом INVISIBLEBAG изготовлены из комбинации поливинилового спирта (ПВА), крахмала, глицерина и воды.

ПВА – это водорастворимый биоразлагаемый синтетический полимер, используемый в лекарственных капсулах и капсулах для стирального порошка.

Invisible заявляют, что такие пакеты можно растворить в воде любой температуры, однако чем выше температура воды, тем быстрее материал растворится.

Отходы от растворенных пакетов можно сливать в канализацию и обрабатывать на станции очистки сточных вод, поскольку они потребляются микроорганизмами и расщепляются на углекислый газ и воду, не образуя вредных остатков.

Такая упаковка является надежным барьером для масел, жиров, химических, ароматических, газов и органических растворителей и может выдерживать до 4 кг при применении в качестве сумок для покупок.

INVISIBLEBAG устойчивы к высокой влажности и их можно использовать многократно, если они не контактируют непосредственно с водой.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Украине вводится в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов. При этом представители крупных сетей уверены, что в ближайшее время вряд ли что-то изменится, а раздача пластиковых пакетов в супермаркетах, скорее всего, будет продолжаться.