Из-за микропластика люди приобретают устойчивость к антибиотикам

Как утверждают американские ученые, микропластик является благоприятным местом для размножения бактерий, устойчивых к антибиотикам. В результате в воде, где содержится много микропластика, резко возрастает количество бактерий и микробов, не восприимчивых к антибиотикам.

Об этом пишет Еurekalert.org.

Согласно проведенному исследованию, опубликованному в Journal of Hazardous Materials, микропластик является благоприятной средой не только для микробов и химических загрязнителей, но и для свободно плавающих генетических материалов, которые делают бактерии невероятно устойчивыми к агрессивным средам. В том числе к применяемым в медицине и ветеринарии антибиотическим препаратам.

Важно отметить, что вымывание химикатов из пластика по мере его старения увеличивает восприимчивость переносчиков к горизонтальному переносу генов (передача генетической информации другому организму, не являющемуся потомком), через который распространяется устойчивость к антибиотикам.

"Мы были удивлены, обнаружив, что микропластическое старение усиливает горизонтальный перенос, — отметил профессор гражданской и экологической инженерии университета Джорджа Брауна, директор Центра очистки воды с применением нанотехнологий доктор Альварес. — Повышенное распространение устойчивости к антибиотикам — это игнорируемое потенциальное воздействие микропластического загрязнения".

Исследователи обнаружили, что микропластики (от 100 нанометров до пяти микрометров в диаметре), состаренные ультрафиолетовым спектром, имеют большую поверхностную площадь, которая задерживает микробы.

По мере разложения пластмасс они также выщелачивают химические вещества деполимеризации, которые разрушают мембраны микробов, давая генам устойчивости к антибиотикам возможность в них проникнуть.

Ученые отмечают, что микропластические поверхности могут служить местами агрегации для восприимчивых бактерий, ускоряя перенос генов, способствуя контакту бактерий друг с другом и высвобождаемыми химическими веществами.

Согласно исследованию, эта синергия может кратно ускорить адаптацию бактерий к антибиотикам даже без соприкосновения с ними. И данный тренд может оказаться для человечества фатальным.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Украине вводится в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов считают, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.