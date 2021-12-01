- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Украине с 10 декабря перестанут бесплатно раздавать пластиковые пакеты
10 декабря 2021 года в Украине вводится в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов.
Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, с этого дня начинает действовать первый этап ограничений.
В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
При этом запрет не касается биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.
"Цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов. Ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше продуцируем мусор, который потом окажется на свалке, а значит, в окружающей среде", – отмечают в министерстве.
Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подчеркнул, что ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины вводится, в первую очередь, для предотвращения образования отходов.
"Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира", – заявил Стрелец.
По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика. В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.
Министр добавил, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.
Напомним, 1 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, резко ограничивающий продажу пластиковых пакетов в Украине.
Этот законопроект был принят в первом чтении еще 12 ноября 2019 года. Спустя год Рада вместо принятия решила направить его на повторное второе чтение.
7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.