Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

Это глава государства сделал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология", сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд — именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", — сказал Зеленский в ходе выступления на форуме.

Указано, что этот документ регулирует оборот пластиковых пакетов, а его цель — стимулировать развитие производства биоразлагаемых пластиковых пакетов.

В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет министров.

Также предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.

Кроме того, Зеленский отметил важность еще одного направления экологической политики — управления отходами. Он рассказал, что по этой проблематике разработан современный законопроект.

"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. На сегодняшний день разработан современный законопроект об управлении отходами, который введет предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов и грамотную утилизацию", — сообщил президент.

Напомним, 1 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, резко ограничивающий продажу пластиковых пакетов в Украине.

Данный законопроект был принят в первом чтении еще 12 ноября 2019 года. Спустя год Рада вместо принятия решила направить его на повторное второе чтение.