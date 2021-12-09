Охрана, отмена! Почему с 10 декабря бесплатная раздача пластиковых пакетов в супермаркетах будет продолжаться

С 10 декабря украинцам придется платить за одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах — об этом сегодня можно прочитать в социальных сетях и СМИ. Некоторые даже указывают цену от двух до трех гривен в зависимости от размера и типа пакета. На самом деле необходимый закон уже давно принят, но представители крупных сетей уверены, что в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Рассказываем, почему.

Инициативу о запрете бесплатных пластиковых пакетов обсуждают давно. В первом чтении законопроект №2051-1 приняли еще в ноябре 2019-го, отправив после этого на доработку. Обновленную редакцию Кабмин представил в конце прошлого года.

Какие пакеты хотят запретить?

Документ предлагает ограничить использование пакетов в местах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг. Проще говоря, не раздавать их бесплатно. Под запрет попали сверхлегкие и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 микрометров (микрон). Это пакеты, которыми покупатели пользуются, например, в овощных отделах.

Ограничение коснется и биоразложимых пакетов. Есть два вида таких пакетов. Одни называются оксобиоразложимые. Их делают из обыкновенных пластмасс, но со специальной добавкой для ускорения распада. Пластик распадается на микропластик, который еще сильнее загрязняет планету из-за неуловимого размера. Другой вид — пакеты, которые компостируются. Их делаются из картофельного или кукурузного крахмала, и именно они считаются безопасными для экологии. Но для их разложения нужна специальная среда, которую в домашних условиях создать сложно.

Ограничение не распространяется только на пакеты толщиной до 15 микрон размером 225 х 345 х 450 мм. Их обычно используют в качестве первичной упаковки для мяса, рыбы и сыпучих продуктов . Этот вид пакетов должны запретить только с 2023 года, уже после появления на рынке альтернатив. От остальных пакетов изначально планировали отказаться через полгода после вступления в силу закона, а от оксобиоразложимых — спустя девять месяцев.

«Таким образом будет обеспечен постепенный переход на более экологичные альтернативы: пакеты и сумки многоразового использования, бумажные и биоразложимые пакеты. Пакеты, которые не будут отвечать требованиям и останутся в обращении, должны будут утилизироваться субъектами хозяйствования, которые их приобрели», — отмечали в правительстве.

Отдельно устанавливается ответственность за нарушение требований закона и распространение пакетов. Это будут штрафы, максимальная сумма которых составит 34 тысячи гривен.

Сроки не понравились бизнесу. Европейская Бизнес Ассоциация предложила отсрочить закон не на шесть месяцев, а на полтора года: выбор подрядчика, который будет поставлять пакеты с новыми требованиями и соответствующей маркировкой, возможен только на основе проведения тендеров и с учетом подзаконных актов. Этот процесс может занять больше полугода.

«Также рекомендуем учесть международный опыт при разработке подзаконных актов. На рынке Украины большое количество импортного товара, где пакеты являются частью упаковки, а значит, они уже с маркировкой», — добавили в ЕБА.

Но незадолго до летних каникул парламент принял закон во втором чтении, а через неделю его подписал президент Владимир Зеленский. «500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько разлагается один пакет. Несколько секунд — столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", — заявил гарант.

Кто утвердил цены на бесплатные пластиковые пакеты?

В газете «Голос Украины» документ опубликовали 9 июня. В переходных положениях сохранились прежние сроки и требование к Кабмину в следующие полгода утвердить все необходимые нормативно-правовые акты. То есть по закону сделать это правительство должно действительно до 10 декабря.

Осенью Министерство экономического развития и торговли вынесло на общественное обсуждение проект о минимальных розничных ценах на пластиковые пакеты. Стоимость колеблется от 2 до 3 грн и зависит от того, с ручками пакет или без, с боковыми складками или без них. Самым дорогим будет пакет с ручками и со складками — 3 грн. Самым дешевым, соответственно, без ручек и складок — 2 грн. Промежуточные варианты обойдутся украинцам в 2,5 грн.

«Это минимально допустимый уровень цен на пластиковые пакеты (независимо от ширины, длины, глубины боковых складок, маркировки). Размер цен рассчитан с учетом расходов на производство/реализацию пластиковых пакетов, прибыли, торговой надбавки и налогов. Для определения минимальной цены анализировалась стоимость пакетов на внутреннем и мировом рынках», — говорится в проекте МЭРТ.

Чиновники также отметили, что сегодня цены на пластиковые пакеты, которые распространяются в объектах розничной торговли Украины, колеблются от 1 до 3,99 грн за пакет в зависимости от его размера. В странах Евросоюза стоимость при пересчете составляет от 1,61 до 22,12 грн за один пакет.

Нужно еще несколько месяцев

Именно после публикации проекта МЭРТ появились новости о запрете бесплатных пакетов с 10 декабря. Если вбить в поиск Facebook «пластиковые пакеты», социальная сеть выдаст десятки постов в региональных группах о запрете. Хотя сам проект не был поддержан на общественном обсуждении (против высказались 225 человек, за — 159), и Кабмин тарифы до сих пор не утвердил.

О том, что решения еще не было, в комментарии Delo.ua рассказал руководитель PR-центра сети VARUS Александр Шуть. По его словам, тарифы еще формируются Кабмином, и комментировать их пока нельзя. При этом в сети поддерживают решение, ведь оно может стать стимулом для минимизации оборота отходов из пластика.

«По закону торговые сети смогут раздавать сверхтонкие пластиковые пакеты еще год. Будем размещать их исключительно для упаковки мяса, рыбы и продуктов. Однако пока мы не можем прогнозировать спрос на большие пластиковые пакеты, хотя цены не планируем повышать. В то же время мы уже предлагаем нашим клиентам воспользоваться многоразовыми экосумками», — отметил Шуть. Он настаивает, что одного ограничения оборота мало, необходимо стимулировать на законодательном уровне сортировку, переработку и раздельный вывоз отходов.

О том, что с 10 декабря ничего не изменится, рассказали нам и в сети «Ашан» . Там говорят, что хотя МЭРТ и разработало постановление, правительство его еще не утвердило. При этом на каждый пакет необходимо нанести маркировку, а этого проекта также все еще нет.

«Сразу нужно внести ясность: с 10 декабря бесплатные пакеты не исчезнут из магазинов. Распространение сверхтонких пластиковых пакетов разрешено до 1 января 2023 года. Для тонких пакетов запрет будет действовать с 9 марта 2022 года», — рассказала нам PR-директор сети Елена Орлова.

В «Ашане» добавили, что в некоторых их магазинах уже есть пакеты, состоящие на 100% из переработанного пластика. Сейчас цифры по ним анализируются и сеть просчитывает варианты для перехода на экоупаковку, которая не повлияет на расходы клиентов. Переходить на пакеты, которые разлагаются на микропластик, там не планируют вовсе, а вот идею внедрения компостирующихся пакетов рассматривают.

«По нашему мнению, момент, когда деятельность всех компаний будет регулироваться четким исполнением всех законов, а главное, реальность их выполнения, далек от нас. Но мы видим только возможности для ответственных компаний начать уменьшение использования пластика, а также развитие ассортимента. Но куда более важным является информирование клиентов о важности и полезности перехода на экологическую альтернативу», — говорит Орлова.