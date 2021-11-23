Из полиэтилена в гранулы: как на заводе Polygreen делают вторсырье для биоразлагаемых пакетов

Delo.ua побывало на производстве Polygreen в городе Фастов, где полиэтилен перерабатывают в гранулы, из которых потом делают биоразлагаемые пакеты и пленку.

Polygreen — один из крупнейших украинских заводов по производству вторичной гранулы полиэтилена, который входит в состав корпорации “Биосфера”. Предприятие основали в 2014 году в городе Фастов Киевской области. На нем более ста человек производят вторичное сырье в виде гранул, которые потом поставляют заказчикам. Основной покупатель — корпорация “Биосфера”.

Завод Polygreen в городе Фастов, Киевская область. Фото: Delo.ua

Завод оснащен европейским оборудованием, благодаря чему удается обеспечить полный цикл переработки и очистки полимеров (полимер — основа для изготовления пластмассы, пленки и пр. — Delo.ua), чтобы дать им вторую жизнь. В качестве основного оборудования используется линия мойки SOREMA (концерн Sorema, производитель Previero, Италия) и две линии грануляции EREMA (концерн Erema, Австрия).

При запуске производства в “Биосфере” столкнулись с проблемой поиска качественного сырья, пригодного для переработки. Найти поставщиков оказалось нелегко, так как у Polygreen изначально были определенные критерии по его отбору. Одно из главных требований — сырье должно быть не сильно загрязнено.

Однако партнеров, которые стабильно обеспечивают завод сырьем, вскоре все же удалось найти среди бизнеса, который сортирует мусор, и сортировочных станций.

Сырье для производства гранул. Фото: Delo.ua

Наладив все процессы, предприятие запустило производственные мощности, на которых изготовление гранул из полимера происходит в несколько этапов.

На предприятие поступает сырье (полимер) в тюках, которые заранее сортируют поставщики и бизнес, который сотрудничает с Polygreen. Тюки с полимером поступают в разных размерах: от 50 до 800 килограмм.

Перед использованием полимер взвешивают два раза. Фото: Delo.ua

На территории предприятия тюки с полимером сначала взвешивают на больших весах, затем идет контрольное взвешивание на маленьких весах, после чего сырье уже отправляют в цех для дополнительной сортировки, чтобы еще раз проверить полимер на пригодность к переработке. Контрольная сортировка сырья происходит уже вручную.

Контрольная проверка происходит вручную. Фото: Delo.ua

Затем отобранный полимер отправляют в шредер для первичного измельчения.

Сырье по ленте отправляется в шредер. Фото: Delo.ua

После измельчения полиэтилен отправляют на мойку, чтобы еще раз очистить от загрязнений. Затем в мокрую дробилку, чтобы еще раз измельчить его.

Для максимального очищения после дробилки сырье снова отправляют на контрольную мойку и только после этого в оборудование для отжима влаги и сушки.

Пройдя длительное очищение, сырье поступает в цех с дробильным оборудованием, где его еще раз дробят, чтобы преобразовать в легкую форму, которая напоминает пух.

Измельченный полимер. Фото: Delo.ua

После этого перемолотый полимер плавят в специальном оборудовании, чтобы преобразовать в гранулы. На выходе получаются гранулы определенного размера и качества. При этом сами гранулы не конечный продукт, а только полуфабрикат.

Гранулы из полимера. Фото: Delo.ua

Далее гранулы отправляют в машину, которая делает из них пленку, с помощью которой проверяют качество самой гранулы.

Пленка, которую делают для проверки качества гранул. Фото: Delo.ua

Чтобы сделать метр пленки, оборудование нужно правильно настроить. Настройка оборудования происходит на этапе производства 7 тонн сырья. Этот же полиэтилен в дальнейшем можно снова переработать до 12 раз. Затем пленку отправляют снова на переработку для изготовления гранул.

Проверочная пленка из гранул. Фото: Delo.ua

Следующий этап производства полуфабриката происходит в фасовочном цехе, где гранулы фасуют и маркируют.

Гранулы для отправки заказчикам. Фото: Delo.ua

В этом же цехе находится склад готовой продукции, с которого гранулы отправляют заказчикам. Основной заказчик — корпорация “Биосфера” в городе Днепр.

Фасованная и готовая к отправке продукция. Фото: Delo.ua

На завод “Биосфера” отправляют 70-80% изготовленных гранул. Там из них делают биоразлагаемые мусорные пакеты, в состав которых входит 80% вторичных гранул.

За одну смену на производстве в Фастове удается изготовить около 20 тонн вторичного сырья для дальнейшей отправки заказчикам, а в месяц компания производит до 900 тонн сырья.

За смену на производстве изготавливают до 20 тонн сырья. Фото: Delo.ua

Сами же пакеты, которые корпорация “Биосфера” производит в Днепре, реализуют преимущественно на внутреннем рынке, а часть отправляют на экспорт. Продукция корпорации “Биосфера” представлена на 30 рынках от Эстонии до Танзании.

Всего в продуктовом портфеле корпорации “Биосфера” более 2 тысяч наименований, среди которых Selpak, Novita, Smile, "Фрекен Бок", Eventa и другие. Также “Биосфера” производит строительную пленку и для сельскохозяйственного предназначения.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua