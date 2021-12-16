Пока не накажут: часть магазинов, несмотря на запрет, продолжают раздавать полиэтиленовые пакеты бесплатно

После вступления в силу закона, запрещающего раздавать в магазинах бесплатно пластиковые пакеты-"маечки" из сверхтонкого полиэтилена, далеко не все ритейлеры взялись выполнять его “от “а” до ”я": кто-то стал брать плату за любой пакет, кто-то лишь делает вид, что пакеты стали платными, а часть - продолжает открыто раздавать их покупателям.

О том, что так будет, Delo.ua прогнозировало ранее. Дело в том, что закон оказался дыряв и у ритейлеров есть определенные лазейки, которые, как минимум, позволят в судебном порядке отбиваться от претензий госорганов. Но, как свидетельствуют общение корреспондентов Delo.ua с сотрудниками торговли, главное даже не то, что до конца не проработаны необходимые нормативные акты. Просто госорганы смотрят на этот вопрос "с закрытыми глазами". И, как следствие, часть магазинов не спешит бороться за чистоту окружающей среды в ущерб комфорту своих покупателей и во вред себе.

В супермаркете "Велмарт" пакеты раздают бесплатно. Висят таблички с надписью, что они только для первичной упаковки сыпучих продуктов и другого товара, который подпадает под бесплатную упаковку.

Супермаркет "Велмарт". Фото: Delo.ua

Сотрудница супермаркета сообщила корреспонденту Delo.ua, что на данный момент пакеты бесплатные, но все может поменяться. Когда же могут произойти эти изменения, она уточнить не может.

Супермаркет "Велмарт". Фото: Delo.ua

В магазине "Делви" корреспонденту Delo.ua сказали, что пакеты бесплатные, и когда изменится порядок они тоже сказать пока не могут.

Супермаркет "Делви". Фото: Delo.ua

В то же время в супермаркетах "АТБ" и Varus - пакеты продают за деньги.

Супермаркет "АТБ". Фото: Delo.ua

Впрочем в Varus установлена символическая цена - 1 копейка.

Супермаркет "Varus". Фото: Delo.ua

В "Ашане" и "Пчелке" также установлена относительно небольшая цена - лишь 6 копеек. Однако в "Ашане" в чеке пакет не пробивают ни на кассе самообслуживания ни на обычной. Похожая ситуация приключилась и в магазине сети Thrash!, входящем в группу Fozzy. В зале ценник на пакеты был вывешен, но в чеке его не учли.

Супермаркет Thrash!. Фото: Delo.ua

Самым дисциплинированным оказался Novus. Собеседница издания, категорийний менеджер одной из оптовых трейдинговых компаний Екатерина, рассказала, что у нее в Novus у нее требовали оплатить пакет, в который была завернута рыба, хотя согласно закону упаковка для рыбы все еще должна быть бесплатной.

Супермаркет Novus. Фото: Delo.ua

В Novus на Петропавловской Борщаговке в Киеве особого возмущения среди покупателей из-за нововведения нет, но количество стоек с пакетами за последние дни заметно сократилось. Если до 10 декабря в отделе, например, овощей и каждой секции стояло по 2-3 стойки, то теперь всего одна. Стандартные зеленые пакеты-майки продаются по 10 копеек и значатся, как упаковка сыпучих товаров. Здесь же нам подтвердили, что пакеты для упаковки рыбы (белые пакеты-майки) они действительно продают. Их цена — 5 копеек.

Супермаркет "Novus". Фото: Delo.ua

Во время оплаты продуктов на обычных кассах сотрудники магазина сами вбивают цену пакета. А вот на кассах самообслуживания можно схитрить. Чтобы оплатить пакет, его нужно найти в базе данных магазина. При этом вместо пакета за 10 копеек можно указать пакет за 5 — ни программа автоматических весов, ни сотрудник помогающий пробивать товары ошибку не исправляют.

В супермаркете "Таврия В" в Одессе пластиковые пакеты отпускают по 10 копеек за штуку.

Супермаркет "Таврия В". Фото: Delo.ua

А сотрудница одного из несетевых магазинов, пожелавшая остаться анонимной, бесплатно выдала пакет-майку корреспонденту Delo.ua. На вопрос, как долго они планируют раздавать пакеты бесплатно, она сказала: "пока не накажут".