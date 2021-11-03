Місія здійсненна: як компанія "АТБ-Маркет" навчає та зберігає людський капітал

Пандемія, низка карантинів та локдаунів пришвидшили процес масштабної трансформації ринку праці. Для того щоб вижити та продовжити розвиток, бізнесу варто сфокусуватися на питаннях оптимізації управління персоналом та пошуку шляхів підвищення ефективності співробітників.

Особливо гостро ці проблеми постали у ритейлі, якому уже кілька років поспіль бракує лінійного персоналу. Пройти таке стрес-тестування, щоб не втратити темпу зростання мережі, збільшити географію своєї присутності, розширити асортимент торгової пропозиції та запропонувати нові цифрові канали продажів без скорочення штату співробітників, здатні тільки найсильніші. Ті, хто знає, що головний секрет успіху будь-якої компанії — якість її людського капіталу. А вона створюється та підтримується на кожному етапі стратегічного та операційного HR — від якісного рекрутингу та адаптації до професійного корпоративного навчання, персональних мотиваційних програм з утримання та розвитку кожного співробітника.



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Головний секрет успіху будь-якої компанії — якість її людського капіталу

Зростання гіганта

У нашій країні небагато компаній, що ростуть такими темпами — від шести гастрономів у Дніпрі 1993 року до національного ритейлера №1. Відтоді основна місія "АТБ" — забезпечення більшості українців гарантовано свіжими та якісними продуктами за доступною ціною — залишається сталою, змінюється лише її масштаб.

Основна місія "АТБ" — забезпечення більшості українців гарантовано свіжими та якісними продуктами за доступною ціною

Сьогодні ця торговельна мережа не лише лідер на українському ринку продуктового ритейлу з часткою 20% (1256 магазинів у 325 населених пунктах 24 областей України з понад 4 млн клієнтів), але й входить до топ найдорожчих українських брендів, чия вартість, за оцінкою компанії MPP Consulting, становить $247 млн. Але головне, чим пишається компанія, — статус одного з найбільших українських роботодавців, який працевлаштував понад 70 тис. людей. Цього року компанія планує відкрити 120 нових магазинів та реконструювати ще 60 у концепті "чорного маркету", а від наступного року відкривати по 150 торговельних точок щорічно.

Упевненість в реалістичності таких амбітних проєктів з розширення мережі базується не тільки на впровадженні у бізнес-практику нових технологій та постійному вдосконаленні виробничих, логістичних і маркетингових процесів, але й на побудові системи корпоративної підготовки кадрів — Центрів навчання персоналу "АТБ".

Створюючи галузевий стандарт

Сьогодні вже не потрібно доводити, що навчання співробітників — це не лише найважливіша складова корпоративної культури, що підвищує рівень компетентності, мотивацію і лояльність персоналу до компанії, а й необхідні інвестиції у власний кадровий потенціал.

Готовність роботодавця інвестувати у навчання своїх співробітників — ознака його стабільності та надійності, а також запорука збереження високих темпів масштабування бізнесу. Тому, відкривши свій перший навчальний центр у Дніпропетровській області 2003 року, компанія "АТБ" почала будувати власну мережу навчальних центрів по всій Україні. Сьогодні їх уже чотири — у Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Усі вони працюють за єдиними навчальними програмами, які стали галузевим стандартом для всього українського ритейлу. Їхня актуальність полягає в тому, що крім базових знань з профільних дисциплін вони дають студентам розуміння сучасних стандартів сфери обслуговування та навички їх застосування.

Готовність роботодавця інвестувати у навчання своїх співробітників — ознака його стабільності та надійності

Навчання відбувається у форматі лекцій, семінарів та тренінгів, необхідних для професійної підготовки фахівців різних ланок. Всі інструктори — це колишні співробітники магазинів, які мають величезний практичний досвід. Теоретичні заняття на базі навчальних центрів чергуються зі стажуванням у магазинах "АТБ" під керівництвом досвідчених наставників. Учасники програм здають контрольні роботи та проходять підсумкове тестування, таким чином підтверджуючи засвоєння матеріалу.

Від 2015 року компанія почала застосовувати систему дистанційного навчання, яка дає змогу опановувати необхідний матеріал та складати тести в онлайн-режимі. Так, використовуючи інноваційні цифрові інструменти — дистанційне навчання, запуск технології Scan & Go за допомогою мобільного застосунку "Скануй Купуй" та власного чат-бота у месенджерах Viber і Telegram, випуск платіжної карти "АТБ-Pay", — компанія дбає про безпеку персоналу й клієнтів у період пандемії та активно розвивається у фарватері найактуальніших трендів світового ритейлу.

Компанія можливостей

У навчальні центри "АТБ" зараховують кандидатів як з внутрішнього, так і з зовнішнього кадрового резерву, які пройшли всі попередні етапи відбору. Окрім занять, що проводять у межах навчання на певні посади, тут регулярно відбуваються тренінги для керівників магазинів та їхніх заступників, адміністраторів залу і старших охоронців для підвищення професійного рівня та управлінських навичок. Це сприяє мінімізації витрат та ризиків під час підбору кандидатів на керівні посади.

Власна система кваліфікаційної підготовки дає співробітнику з внутрішнього кадрового резерву можливість здобути нові знання та навички, щоб зробити новий крок кар’єрними сходами та реалізувати свої професійні амбіції. Вона відмінно працює, адже сьогодні 100% керівного складу компанії пройшли підготовку саме в цих навчальних центрах, а 85% адміністративного персоналу мережі "АТБ" свого часу прийшли у компанію на найнижчі посади.

Щороку понад 4 тис. українців різного віку, з різним рівнем підготовки, зі столиці або невеликих містечок отримують шанс опанувати нову професію

Щороку понад 4 тис. українців різного віку, з різним рівнем підготовки, зі столиці або невеликих містечок отримують шанс опанувати нову професію, підвищити свою кваліфікацію та самореалізуватися, скориставшись безплатним навчанням із подальшим працевлаштуванням на підприємствах одного з найкращих роботодавців країни. Отже, вважаючи системний розвиток людського капіталу найважливішим чинником сталого розвитку, "АТБ" підтверджує своє реноме соціально відповідального бізнесу.