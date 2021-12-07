Сделка не состоялась: сеть магазинов «Коло» не стала собственностью «ОККО»

Длительные переговоры руководства сети автозаправочных комплексов «ОККО» (АО «Концерн Галнафтогаз») о покупке сети магазинов «КОЛО» так и не привели к заключению соглашения.

Как сообщает инвестиционная компания BGV Group Management, магазины «Коло» останутся в числе ее активов.

«В итоге длительных переговоров руководство двух компаний приняло совместное решение не заключать соглашение о продаже-покупке сети магазинов «Коло». Причиной такого решения стало то, что стороны не пришли к единому видению относительно условий договора», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что команда инвестиционной компании BGV Group Management и «Коло» продолжат развивать бренд и расширять сеть магазинов.

Информация о потенциальной покупке «Коло» обществом «Концерн Галнафтогаз» (АЗК «ОККО») появилась в начале октября 2021 года. Стоимость потенциального соглашения не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $15-20 млн. Было известно, что компания «КОЛО» заинтересовала «ОККО» как успешный бренд продуктового ритейла.

Сеть розничной торговли «Коло» — это более 260 мини-маркетов формата «магазины у дома». Бренд входит в число крупнейших торговых сетей Украины. BGV Group Management инвестиционная компания Геннадия Буткевича. Сеть АЗС "ОККО" насчитывает 415 автозаправок, на которых расположены кафе и магазины. Она принадлежит бизнесмену Виталия Антонова, состояние которого Forbes Украина в 2021-м оценил в $385 млн.

Ранее СМИ сообщали, что в апреле 2021-го "ОККО" вела переговоры о покупке не только "Коло", но и франшизы американской сети быстрого питания Burger King и даже искала управленческую команду и помещения под будущие заведения.

В последнее время "ОККО" расширяет сервис. Во Львове открылся первый АЗК, где работает окно выдачи блюд из ассортимента кафе — ОККО Drive. Подобное новшество, возможно, будет внедряться при строительстве новых АЗК и при проведении реконструкций.