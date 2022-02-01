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В "Сільпо" теперь можно вторсырье сдавать на переработку
Клиенты украинской сети супермаркетов "Сільпо", которые закажут доставку продуктов, могут передать курьеру вторичное сырье.
Как сообщает пресс-служба ритейлера, в "Сільпо" покупатели теперь могут распределить металл, бумагу, стекло и пластик в контейнеры с соответствующей маркировкой.
После этого вторсырье отправится на переработку.
Для его передачи необходимо заказать доставку продуктов на сайте "Сільпо".Подписывайтесь на наш Telegram канал
До приезда курьера вторсырье нужно подготовить. В частности, отсортировать стекло, металл, бумагу и пластик. После этого отходы нужно помыть, так как на переработку их принимают только в чистом виде.
Для компактного размещения отходов бумагу, картон, жестяные банки и бутылки необходимо как можно сильнее сжать.
Объем вторсырья не должен превышать 60 литров.
В компании отметили, что перерабатывают не все отходы, поэтому курьеру можно передать следующее вторсырье:
– бумага: тетрапак, бумажная упаковка, картон, бумажные пакеты и стаканчики;
– пластик: прозрачные бутылки ПЭТ, бутылки от бытовой химии HDPE, крышечки от бутылок, стретч-пленка;
– металл: алюминиевые банки;
– стекло: стеклянные бутылки.
Напомним, в Украине сеть ресторанов McDonald's начала сортировку своих отходов для переработки.
По состоянию на июль 2021 года сортировка была запущена в 85 из 101 ресторана в 22 городах Украины.