В "Сільпо" теперь можно вторсырье сдавать на переработку

Клиенты украинской сети супермаркетов "Сільпо", которые закажут доставку продуктов, могут передать курьеру вторичное сырье.

Как сообщает пресс-служба ритейлера, в "Сільпо" покупатели теперь могут распределить металл, бумагу, стекло и пластик в контейнеры с соответствующей маркировкой.

После этого вторсырье отправится на переработку.

Для его передачи необходимо заказать доставку продуктов на сайте "Сільпо".

До приезда курьера вторсырье нужно подготовить. В частности, отсортировать стекло, металл, бумагу и пластик. После этого отходы нужно помыть, так как на переработку их принимают только в чистом виде.

Для компактного размещения отходов бумагу, картон, жестяные банки и бутылки необходимо как можно сильнее сжать.

Объем вторсырья не должен превышать 60 литров.

В компании отметили, что перерабатывают не все отходы, поэтому курьеру можно передать следующее вторсырье:

– бумага: тетрапак, бумажная упаковка, картон, бумажные пакеты и стаканчики;

– пластик: прозрачные бутылки ПЭТ, бутылки от бытовой химии HDPE, крышечки от бутылок, стретч-пленка;

– металл: алюминиевые банки;

– стекло: стеклянные бутылки.

Напомним, в Украине сеть ресторанов McDonald's начала сортировку своих отходов для переработки.

По состоянию на июль 2021 года сортировка была запущена в 85 из 101 ресторана в 22 городах Украины.