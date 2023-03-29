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Американская Cargill прекратит экспорт зерна из России: это один из крупнейших поставщиков в мире
Американская компания Cargill, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Фирма входит в топ-10 экспортеров российского зерна. Об этом сообщила заместитель главы Минсельхоза РФ Оксана Лут, передает РБК.
Прекращение экспорта должно произойти со следующего сельскохозяйственного года, который начнется с 1 июля 2023. О планах компании прекратить экспорт из РФ изданию сообщили еще два источника.
Кроме того, российская "дочка" фирмы начинает пересматривать свой портфель активов, связанных с экспортом зерна. Однако изменений в отношении "любых других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается".
По словам одного из собеседников РБК, в текущем сельскохозяйственном сезоне Cargill вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. Компания занимает шестое место среди экспортеров, в то время как лидер сферы – компания РИФ – имеет долю в 18%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Cargill работает в России с 1991 года и ведет бизнес по четырем основным направлениям:
- сельское хозяйство (закупает, перерабатывает и перевозит зерно, масличные и другие товары для производителей пищевых продуктов и кормов для животных);
- пищевые продукты (обеспечивает производителей пищи и напитков, ресторанные и торговые сети продукцией из мяса и птицы и ингредиентами);
- промышленность (работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и стали);
- предоставление финансовых услуг клиентам из этих отраслей.
В марте 2022 года Reuters писало, что глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами, в частности Cargill, сократят бизнес в России. Однако тогда они планировали продолжить продавать товары первой необходимости.