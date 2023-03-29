Американська Cargill припинить експорт зерна з Росії: це один із найбільших постачальників у світі

Американська компанія Cargill, яка є одним із найбільших світових постачальників сільгосппродукції, припинить експорт зерна з Росії. Фірма входить до топ-10 експортерів російського зерна. Про це повідомила заступниця голови Мінсільгоспу РФ Оксана Лут, передає РБК.

Припинення експорту має відбутися з наступного сільськогосподарського року, який розпочнеться з 1 липня 2023. Про плани компанії припинити експорт із РФ виданню повідомили ще два джерела.

Крім того, російська "дочка" фірми починає переглядати свій портфель активів, пов'язаних із експортом зерна. Однак змін щодо "будь-яких інших видів діяльності та активів Cargill в Росії не планується і не розглядається".

За словами одного зі співрозмовників РБК, у поточному сільськогосподарському сезоні Cargill вивезе близько 2,2 млн т, або близько 4% всіх обсягів експорту російського зерна. Компанія посідає шосте місце серед експортерів, тоді як лідер сфери – компанія РИФ – має частку у 18%.

Cargill працює в Росії з 1991 року й веде бізнес у чотирьох основних напрямках:

сільське господарство (закуповує, переробляє та перевозить зерно, олійні та інші товари для виробників харчових продуктів та кормів для тварин);

харчові продукти (забезпечує виробників їжі та напоїв, ресторанні та торговельні мережі продукцією з м'яса та птиці та інгредієнтами);

промисловість (працює з промисловими споживачами енергії, солі, крохмалопродуктів та продукції зі сталі);

надання фінансових послуг клієнтам із цих галузей.

У березні 2022 року Reuters писало, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами, зокрема Cargill, скоротять бізнес у Росії. Однак тоді вони планували продовжити продавати товари першої необхідності.