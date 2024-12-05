Для агропродовольственных рынков обновили гигиенические требования: предусматривающие новые правила

С 5 декабря 2024 года в Украине начнут действовать новые гигиенические требования к агропродовольственным рынкам, которые призваны повысить безопасность реализуемых на официальных рынках пищевых продуктов.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Новые правила предусматривают, что пищевые продукты на агропродовольственных рынках должны:

Соответствовать законодательству о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов;

о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов; Храниться и продаваться с соблюдением температурного режима , который делает невозможным размножение микроорганизмов и формирование токсинов;

, который делает невозможным размножение микроорганизмов и формирование токсинов; Сопровождать необходимые документы в соответствии с законодательством;

в соответствии с законодательством; Соответствовать установленным параметрам безопасности ;

; Иметь надлежащую маркировку или сопроводительную информацию, отвечающую требованиям законодательства.

Сообщается, что гигиенические требования распространяются на агропродовольственные рынки, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции и рыночные комплексы всех типов независимо от их подчинения и форм собственности и устанавливают гигиенические требования к территории, помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю, содержанию агропродовольственных продуктов. и животных, предназначенных для производства пищевых продуктов, них реализуются.

Какие изменения предусмотрены и что запрещается

Указанными требованиями установлена обязательность наличия эксплуатационного разрешения или регистрации мощности агропродовольственного рынка.

Согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Гигиенических требований к агропродовольственным рынкам", на агропродовольственном рынке запрещается реализация:

пищевых продуктов, минимальный срок годности или предельный срок потребления (дата "применить к") которых истекли;

пищевых продуктов, которые из-за своих микробиологических свойств являются быстро портящимися, при отсутствии холодильного оборудования, что позволяет обеспечить соответствующие температурные режимы их хранения;

кондитерских и кулинарных изделий, полуфабрикатов из мяса и рыбы (фарш, котлеты, кровяные и домашние колбасы, зельцы, студень и т.п.) домашнего изготовления;

мясных, рыбных, молочных, плодоовощных, плодово-ягодных, грибных консервов домашнего изготовления;

зерновых и крупяных продуктов, загрязненных семенами вредных сорняков, лекарственных растений;

испорченных или загнивающих овощей, зелени, фруктов, ягод;

мяса и мясопродуктов из транспортных средств, прицепов и/или контейнеров;

реализация овощей, зелени, фруктов, свежих грибов производится со столов, транспортных средств, ящиков, корзин, мешков, размещаемых на подставках, настилах или поддонах. Для продажи сушеных грибов отводятся специально оборудованные места с вешалками;

торговля с земли или пола.

Также запрещается функционирование агропродовольственного рынка при отсутствии аккредитованной лаборатории.

Операторы агропродовольственных рынков должны обеспечить надлежащие условия для работы аккредитованной лаборатории, в частности путем предоставления в пользование служебных помещений, обеспеченных отоплением, электроснабжением, вентиляцией, водоснабжением и водоотведением.

Борьба со стихийной торговлей

Госпродовольственная служба отмечает риски, связанные со стихийной торговлей.

Отмечается, что по статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, торговля "с рук" на улицах, площадях, скверах или других неустановленных местах влечет наложение штрафа от одного до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.