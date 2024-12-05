Для агропродовольчих ринків оновили гігієнічні вимоги: що передбачають нові правила

З 5 грудня 2024 року в Україні почнуть діяти нові гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, які покликані підвищити безпеку харчових продуктів, що реалізуються на офіційних ринках.

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Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Нові правила передбачають, що харчові продукти на агропродовольчих ринках повинні:

Відповідати законодавству про безпечність і окремі показники якості харчових продуктів;

про безпечність і окремі показники якості харчових продуктів; Зберігатися та продаватися з дотриманням температурного режиму , який унеможливлює розмноження мікроорганізмів і формування токсинів;

, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів і формування токсинів; Супроводжуватися необхідними документами відповідно до законодавства;

відповідно до законодавства; Відповідати встановленим параметрам безпечності ;

; Мати належне маркування або супровідну інформацію, що відповідає вимогам законодавства.

Повідомляється, що гігієнічні вимоги поширюються на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності та встановлюють гігієнічні вимоги до території, приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання агропродовольчих ринків, харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, що на них реалізовуються.

Які зміни передбачено і що забороняється

Зазначеними вимогами встановлено обов’язковість наявності експлуатаційного дозволу або реєстрації потужності агропродовольчого ринку.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Гігієнічних вимог до агропродовольчих ринків", на агропродовольчому ринку забороняється реалізація:

харчових продуктів, мінімальний термін придатності або граничний термін споживання (дата "вжити до") яких закінчились;

харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, за відсутності холодильного обладнання, що дозволяє забезпечити відповідні температурні режими їх зберігання;

кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні та домашні ковбаси, зельц, холодець тощо) домашнього виготовлення;

м’ясних, рибних, молочних, плодоовочевих, плодово-ягідних, грибних консервів домашнього виготовлення;

зернових і круп’яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур’янів, лікарських рослин;

зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід;

м’яса і м’ясопродуктів з транспортних засобів, причепів та/або контейнерів;

реалізація овочів, зелені, фруктів, свіжих грибів проводиться зі столів, транспортних засобів, ящиків, корзин, мішків, які розміщуються на підставках, настилах або піддонах. Для продажу сушених грибів відводяться спеціально обладнані місця з вішалами;

торгівля із землі чи підлоги.

Також забороняється функціонування агропродовольчого ринку за відсутності акредитованої лабораторії.

Оператори агропродовольчих ринків повинні забезпечити належні умови для роботи акредитованої лабораторії, зокрема, шляхом надання у користування службових приміщень, забезпечених опаленням, електропостачанням, вентиляцією, водопостачанням та водовідведенням.

Боротьба зі стихійною торгівлею

Держпродспоживслужба наголошує на ризиках, пов’язаних зі стихійною торгівлею. Харчові продукти, придбані у невстановлених місцях, часто не проходять ветеринарно-санітарної експертизи та продаються в антисанітарних умовах, що становить небезпеку для здоров’я споживачів.

Зазначається, що за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля "з рук" на вулицях, площах, скверах чи інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.