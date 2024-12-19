Государство и аграрии ускорят реформу мелиорации – это может сэкономить бюджету до 3 млрд грн

Реформу мелиорации в Украине тормозит вопрос уплаты НДС — для передачи государственного имущества в пользование аграриев, этот налог должно уплатить госучреждение-балансодержатель. Средства на такие выплаты в бюджетах ведомств не предусмотрены. Однако проблема начинает решаться: 16 декабря парламентарии и причастные к реформе ведомства договорились освободить от НДС операции по передаче имущества в ОВП. В лучшем случае реформа перезапустится уже в январе, подчеркнул директор Ассоциации организаций водопользователей (АОВП) Дмитрий Кохан в комментарии для Delo.ua.

В Украине уже более двух лет внедряется мелиоративная реформа, но ее результаты пока незначительны. Создано более полусотни организаций водопользователей (ОВП), однако лишь три получили мелиоративную инфраструктуру в пользование.

Большинство мелиоративных систем в Украине строилось для колхозов и совхозов еще в 70-80-х годах прошлого столетия, и с тех пор они не проходили капремонт. Трубы, насосы и другое оборудование этих систем устарело и является энергонеэффективным, значительная часть не работает, некоторая инфраструктура порезана на металлолом и существует только на бумаге.

3 млрд грн Ежегодные расходы на содержание мелиоративных систем

По подсчетам АОВП, ежегодные расходы государства на содержание оросительной инфраструктуры, частичный ремонт оборудования, зарплату работникам и ремонтникам насосных станций достигают 3 млрд. грн.

16 декабря в рамках инициативі Ассоциации организаций водопользователей в Киеве состоялся круглый стол "Ключевые законодательные барьеры реализации реформы ОВП", сообщается на сайте Госрыбагентства. Мероприятие было организовано для поиска механизма передачи государственных мелиоративных систем от бюджетных учреждений в ОВП.

"Пока единственный путь передачи имущества в ОВП — платить НДС из сэкономленных средств бюджетных учреждений, но этот путь не позволяет нам развернуть реформу. За последние три года мы смогли передать только три мелиоративных системы. Если не изменить подход, то, чтобы передать все системы, на которых уже сейчас созданы ОВП, нам понадобятся десятки лет, что полностью нивелирует весь эффект реформы", — подчеркнул первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Государственные органы не могут выделить средства на НДС для передачи мелиоративных систем в пользование ОВП, добавляет глава Госрыбагентства Тарас Кот. На балансе ведомства находится около 15% мелиоративных систем страны, в том числе крупнейшая в Украине Ингулецкая оросительная система. Ее балансовая стоимость превышает 1,5 млрд грн, поэтому для передачи ОВП ведомство должно уплатить 300 млн грн НДС в бюджет.

Участники встречи "Ключевые законодательные барьеры реформы ОВП". Фото: Госрыбагентство

Такие суммы не предусмотрены в ежегодных бюджетах ведомства, добавляет он. Поэтому для передачи государственных мелиоративных систем в использование объединений аграриев есть два пути:

Внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ), которые будут предусматривать освобождение от налогообложения операций по передаче мелиоративных систем и их частей в ОВП;

Прямое выделение средств из государственного бюджета для уплаты НДС.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в ходе встречи согласился с аргументами относительно необходимости освобождения от НДС операций по передаче имущества в ОВП.

"Фактические расходы для бюджета от внедрения этого варианта отсутствуют, ведь при текущем регулировании для уплаты государственными водохозяйственными организациями НДС, нужно сначала выделить им из государственного бюджета дополнительное финансирование, а затем эти средства вернутся в бюджет в виде сумм уплаченного НДС. В то же время без таких изменений реформа, которую приняли еще в 2022 году, до сих пор не может сдвинуться с места", — отметил председатель комитета.

По результатам круглого стола стороны договорились как можно быстрее урегулировать этот вопрос . Даниил Гетманцев согласился инициировать поправки к Налоговому кодексу, которыми будут освобождены от налогообложения НДС операции по передаче государственных мелиоративных систем в ОВП. Председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду и член комитета Артем Черноморов пообещали содействовать их скорейшему рассмотрению и одобрению парламентом, ведь дальнейшее затягивание реализации реформы приводит к потерям аграрного сектора и излишним бюджетным расходам.

Когда полноценно заработает реформа ОВП?

Руководитель АОВП Дмитрий Кохан рассказал, что в лучшем случае изменения в налоговое законодательство могут вступить в силу уже в начале 2025 года. Для внесения правок не нужно подавать в Раду отдельный законопроект , рассмотрение которого в двух чтениях с подписью президента может растянуться на годы. Освобождение передачи мелиоративной инфраструктуры от уплаты НДС требует только технических изменений в НКУ. Подобные правки вносятся в кодекс на постоянной основе каждые несколько недель, во время заседаний комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Там нужно изменить в кодексе буквально десять слов, АОВП уже передала текст правки в налоговый комитет. Если сейчас народные депутаты сделают все оперативно, вопрос по НДС можно снять будет решить уже в январе, и дальше реформа пойдет гораздо быстрее", — пояснил Дмитрий Кохан.

Также он отметил поддержку скорейшей передачи мелиоративной инфраструктуры в ОВП со стороны ключевых органов, касающихся реформы водопользования: налогового комитета, Минагрополитики, министерства финансов, Госрыбагентства. Внесение соответствующих изменений в НКУ поддержало и Госводагентство , ранее объяснявшее отказ от передачи имущества отсутствием средств на уплату НДС.

Госрыбагентство уже готово передавать аграриям мелиоративную инфраструктуру в Одесской и Ровенской областях, где является ее балансодержателем. С 2025 года оно получит на баланс и объекты в Кировоградской области, поэтому внесение правок в НКУ сейчас актуально, констатирует собеседник издания.

Он не исключает дальнейших задержек с передачей инфраструктуры от Госводагентства даже после освобождения от налогообложения НДС. В таком случае АОВП будет реализовывать свои законные права в судебном порядке.

Почему аграрии хотят получить доступ к мелиоративной инфраструктуре

Механизм работы ОВП подобен формату ОСМД, знакомому жильцам многоквартирных домов. Аграрии объединяются в организацию водопользователей, а государство передает им оросительную инфраструктуру в полное содержание. Это имущество нельзя продать, заложить, сдать в субаренду или иным образом отчуждать. ОВП имеет право обслуживать систему, инвестировать в нее средства, обязано подавать воду пользователям: как членам ОВП, так и любому юрлицу-аграрию, подключенному к этой системе. Вода подается по единому тарифу для всех потребителей, независимо от их участия в ОВП.

Напомним, Госводагентство объяснило отказ от передачи этого имущества законодательной коллизией. Согласно ей, ведомство должно платить в госбюджет 20% НДС от балансовой стоимости переданных аграриям сетей. Однако, эти средства не предусмотрены в бюджете ведомства.

Со своей стороны, АОВП назвала этот аргумент отговоркой для затягивания реформы, поскольку у ведомства есть законные инструменты для передачи имущества в обход уплаты НДС. За два года аграрии исчерпали все другие способы решить эту проблему, поэтому подают судебные тяжбы объединений водопользователей против Госводагентства. Они требуют разблокировки системной передачи оросительных сетей.

Еще в августе 2024 года парламентский комитет по аграрной и земельной политике рекомендовал Госводагентству в течение одного месяца: