Аграрии требуют у Госводагентства оросительные системы: спор на миллиарды вышел на новый виток

Украинские власти не могут содержать мелиоративные системы на должном уровне, ежегодные расходы на них составляют миллиарды гривен. Реформировать отрасль начали два года назад, передав содержание насосов и трубопроводов заинтересованным фермерам. Пока результат не радует — в Украине создано 52 организации водопользователей (ОВП), однако мелиоративную инфраструктуру получили только три. Для решения проблемы аграрии создали Ассоциацию организаций водопользователей (АОВП), которая будет бороться за продолжение реформы водопользования, рассказывает Delo.ua ее руководитель Дмитрий Кохан.

Ассоциацию организаций водопользователей публично презентовали 22 ноября 2024 года, рассказывает ее исполнительный директор Дмитрий Кохан, заместитель председателя объединения "Всеукраинская аграрная Рада (ВАР)". Причина ее создания — медленное продвижение реформы ОВП, которая началась перед полномасштабным российским вторжением. Она создала стимулы и инструменты для частных инвестиций в сфере мелиорации, а аграрии получили возможность использовать и модернизировать государственные, коммунальные и бесхозные мелиоративные сети. Однако уже второй год передача имущества затягивается, поэтому главной задачей ассоциации стала реализация законных прав ОВП.

Бизнес обычно не объединяется, когда у него все хорошо. Проблема возникла и у нас. В мае ОВП провели круглый стол, где поняли, что самостоятельно каждый из нас эту проблему не решит. Поэтому мы объединились и создали свой институт в формате ассоциации для защиты прав водопользователей. Дмитрий Кохан исполнительный директор АОВП

В настоящее время реформа должна была масштабироваться и объединять уже тысячи аграриев, но пока что в состав 52 созданных ОВП входит только 150 юрлиц-агропроизводителей, добавляет он.

До полномасштабной войны в Украине под орошением было около 600 тыс. га сельскохозяйственных земель, а в 2023 году этот показатель сократился в пять раз до 136 тыс. га. Всего в стране как орошаемые числятся 2,2 млн га. Потеря Каховского водохранилища в 2023 году сделала невозможным водообеспечение юга Украины. Без воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. В регионе невозможно использовать более 350 оросительных насосных станций и около 1,1 тыс. км мелиоративных каналов.



На сегодняшний день на учете в Госводагентстве состоит 235 оросительных систем общей площадью 706,9 тыс. га и около 1250 осушительных систем площадью более 2200 га.

ОВП для аграриев как аналог ОСМД для жильцов домов

Большинство мелиоративных систем в Украине строилось для колхозов и совхозов еще в 70-80-х годах прошлого столетия, и с тех пор они не проходили капитальный ремонт. Трубы, насосы и другое оборудование этих систем устарело и не является энергоэффективным, значительная часть систем не работает, а некоторая инфраструктура порезана на металлолом и существует только на бумаге.

Восстановление оросительной инфраструктуры требует значительных государственных средств, которых нет у воюющей страны, добавляет Дмитрий Кохан. Это направление не получало достаточного финансирования за годы независимости. Будущие инвестиции тоже под вопросом, поскольку государство стоит перед вызовами, напрямую угрожающими его существованию.

3 млрд грн Ежегодные расходы на содержание мелиоративных систем

По подсчетам АОВП, ежегодные расходы государства на содержание оросительной инфраструктуры, частичный ремонт оборудования, зарплату работникам и ремонтникам насосных станций достигают 3 млрд грн.

По словам Дмитрия Кохана, часть фермеров готова инвестировать в водоснабжение, просто чтобы гарантировать полив своих полей. Случаются ситуации, когда аграрий использует на своих полях передовые оросительные машины, но все равно теряет урожай из-за поломки насоса на главной водозаборной станции, находящейся в госсобственности. Сельхозпроизводитель становится заложником ситуации, когда он готов оплатить этот ремонт, но не имеет права восстанавливать государственное имущество.

Мы предлагаем: уважаемые власти, поберегите бюджет, вы за два года задержки реформы уже потратили 6 млрд грн. Лучше закупите военное оборудование или что-то критически важное для государства, а мы займемся восстановлением орошения

Механизм работы ОВП подобен формату ОСМД, знакомого жильцам многоквартирных домов. Аграрии объединяются в организацию водопользователей, а государство передает им оросительную инфраструктуру в полное содержание. Это имущество нельзя продать, заложить, сдать в субаренду или иным образом отчуждать. ОВП имеет право обслуживать систему, инвестировать в нее средства, а также обязано подавать воду пользователям: как членам ОВП, так и любому юрлицу-аграрию, подключенному к этой системе. Вода подается по единому тарифу для всех потребителей, независимо от их участия в ОВП.

Механизм ОВП создан для сельхозпроизводителей, уже десятки лет работающих в своих регионах, объясняет Дмитрий Кохан. Они знают свои потребности в орошении и берут воду из конкретных мелиоративных систем. Объединение позволяет получить в управление государственную "трубу", чтобы вовремя отремонтировать инфраструктуру и избежать прорывов и поломок в сезон полива. В идеале пользователь может установить новое энергоэффективное оборудование, чтобы меньше платить за воду.

Сколько стоит труба и насос

Основательная модернизация советских систем орошения стоит не менее 82 тыс. грн ($2 тыс.) в расчете на гектар оросительных земель, уточняет собеседник издания. Подобные подсчеты проведены ассоциацией в Одесской области (Татарбунарская и Нижнеднестровская оросительные системы). Это немало, учитывая официальную цену гектара земли в регионе на уровне 37,8 тыс. грн/га ($900). Орошение недешево, но в определенных зонах без него вообще невозможно растениеводство, как и эффективное выращивание овощей, органической или семенной продукции.

В ноябре 2024 года Кабмин начал компенсировать стоимость возобновления и строительства мелиоративных систем для ОВП. Объединение может вернуть до 50% стоимости реконструкции и модернизации мелиоративных систем, а также до 50% стоимости ремонта насосных станций. Размер пособия не будет превышать 26,5 тыс. грн ($635) за 1 гектар орошаемых угодий без учета стоимости дождевальных машин.

Кто саботирует передачу мелиоративных сетей

В задержке реформы мелиорации Дмитрий Кохан обвиняет Государственное агентство водных ресурсов Украины, которое вопреки действующему закону об ОВП не передает оросительные и осушительные системы на баланс аграриев. Это и есть главная проблема водопользователей из агросектора.

Два года мы надеялись, что ведомство изменит свою позицию. Ситуация абсурдна: государство может передать имущество в пользование аграриев и сбросить с себя миллиардные расходы на ремонт и содержание оборудования, зарплаты работникам и т.д. Но этого не происходит

Он добавляет, что распорядителями мелиоративной инфраструктуры в Украине выступают три инстанции:

Госводагентство. Оно подчиняется Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов, ему принадлежит 70-80% сетей; Госрыбагентство (Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ). Подчиняется Минагрополитики и владеет 15% сетей; Органы местного самоуправления и коммунальные компании. У них на балансе находится оставшаяся часть мелиоративной инфраструктуры страны.

Госводагентство объясняет законодательной коллизией промедление с передачей в управление ОВП мелиоративных систем и объектов инфраструктуры. Согласно ей, ведомство должно платить в госбюджет 20% НДС от балансовой стоимости переданных аграриям сетей. Однако, эти средства не предусмотрены в бюджете ведомства.

Со своей стороны, ассоциация называет этот аргумент отговоркой для затягивания реформы, поскольку у ведомства есть законные инструменты для передачи имущества без уплаты НДС. За два года аграрии исчерпали другие способы решить эту проблему, и теперь у ОВП остается последний инструмент — массовые судебные иски объединений водопользователей против Госводагентства, пока не будет разблокирована системная передача оросительных сетей.

Руководитель АОВП добавляет, что еще в августе 2024 года парламентский комитет по аграрной и земельной политике рекомендовал Госводагентству в течение одного месяца:

Передать мелиоративные системы и государственное имущество, используемое для надлежащей эксплуатации, в сферу управления Госрыбагентства;

Передать в собственность организациям водопользователей объекты, не переданные Госрыбагентству, но на их получение поступили соответствующие заявления от аграриев. Срок рассмотрения таких заявлений ограничен 20 днями и ведомство обязано его соблюдать.

На момент публикации статьи Госводагентство не прокомментировало ситуацию с передачей мелиоративных объектов по полученным от ОВП заявлениям, как и перспективы сотрудничества с новой ассоциацией.