Изменилось ли качество украинской пшеницы за время полномасштабной войны: результаты исследования

Качество украинской пшеницы возобновилось до довоенного уровня, а урожай 2026 обеспечивает достаточный объем высококачественного зерна для нужд внутренней переработки. Украина имеет около 2,3 млн. тонн пшеницы второго класса, тогда как потребность мукомольной отрасли составляет около 1,5 млн. тонн.

Об этом Dilo рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Качество украинской пшеницы вернулось к довоенному уровню: что показало исследование

Сезон-2026/27 набирает обороты, а предприятия отрасли только в августе-сентябре завершили переработку партий пшеницы предварительного урожая. Поэтому делать окончательные выводы о качестве зерна урожая-2026 рано.

Предыдущие показатели свидетельствуют, что существенных изменений по сравнению с 2025 годом нет.

Оценивать качество зерна нужно на основе региона выращивания, сортов и конкретных показателей. Для объективных выводов необходимо анализировать образцы в течение определенного периода, отметил Рыбчинский.

В этом году Союз "Мукомолы Украины" представил результаты комплексного исследования качества и безопасности украинской пшеницы и пшеничной муки. Проект исследования по качеству украинской муки был реализован при поддержке Швейцарской программы продвижения импорта SIPPO, инициированной Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам SECO.

Исполнителями проекта стали Одесский национальный технологический университет, ИП "СЖС Украина" и ГП "Агминтест Контролюнион". Исследования проводились в лабораториях этих учреждений. Отдельно оценивались характеристики свойства, соответствие требованиям интернациональных и отраслевых эталонов, также характеристики безопасности продукции.

"Мы закончили шестилетнее исследование качества пшеницы урожая 2020-2025 годов. Проанализировали более 15 тыс. образцов, проверяя их как по показателям безопасности – содержанию микотоксинов, тяжелых металлов и пестицидов, так и по качественным характеристикам зерна", – рассказал Рыбчинский.

В 2025 году средняя натура зерна составляла 78,2 кг/см, содержание протеина в сухом веществе – 12,4%, а влажной клейковины – 27,6%. Для сравнения годом ранее содержание влажной клейковины составляло 25,7%.

Инфографика: Dilo

Существенное ухудшение качества пшеницы по результатам исследования наблюдалось в 2023 году. Это было обусловлено сокращением в 2022 году объемов полевых работ, внесением минеральных удобрений и возделыванием посевов от вредителей и болезней в результате полномасштабного вторжения РФ.

Однако впоследствии аграрии адаптировались к новым условиям и постепенно вернулись к обычным технологиям выращивания.

"К 2025 году объемы работ по технологическим картам фактически вернулись к довоенному уровню. Поэтому качество украинской пшеницы сегодня соответствует показателям довоенного периода, а по отдельным характеристикам даже улучшилось благодаря внедрению новых сортов", - пояснил директор Союза. Родион

Урожай пшеницы 2026: хватит ли Украине качественного зерна для производства муки

В урожае 2026 года доля пшеницы второго класса выросла по сравнению с предыдущим годом. Если в 2025 году она составляла 6,1%, то в 2026 году достигла примерно 9,9%, то есть плюс 3,8%, отметил Рыбчинский.

Пшеница второго класса используется, в частности, как пшеница-улучшитель при формировании помельных партий для производства муки.

"Если округлить, есть около 23 млн тонн пшеницы, из которых примерно 10% - это 2,3 млн тонн зерна высочайшего качества. Для производства муки нам нужно около 1,5 млн тонн такой пшеницы. То есть ее более чем достаточно", - рассказал Рыбчинский.

Он отметил, что сокращение экспорта пшеницы из-за ограничения морской логистики увеличивает возможность использования украинского зерна для внутренней переработки.

Качество украинской муки отвечает стандартам рынка ЕС: результаты исследования

В рамках исследования также было проанализировано более 200 образцов пшеничной муки за 2022-2025 годы.

«Результаты показали, что стандартная мука высшего сорта имеет сравнительно стабильные показатели качества с незначительными колебаниями по годам, агроклиматическими условиями и технологией помола. полиароматических углеводородов", - сообщил Рыбчинский.

Как отметил директор Союза, то, что украинские мукомолы не получали рекламаций от европейских покупателей по качеству и безопасности продукции, поставляемой на рынок ЕС с 2022 года, является дополнительным подтверждением результатов исследования.

Производство муки в Украине: цены на электроэнергию и перебои со светом угрожают мельницам

Себестоимость производства муки больше всего зависит от стоимости сырья и доступности электроэнергии.

Пока значительный профицит пшеницы на внутреннем рынке сдерживает рост цен на зерно.

По оценке собеседника, избыток пшеницы превышает 10 млн. тонн. До восстановления полноценного морского экспорта этот излишек будет продолжать давить на рынок пшеницы.

Вместе с тем, перебои с электроснабжением создают дополнительные риски для перерабатывающих предприятий.

"Большая мельница, например, в Киеве, нуждается в мощности более 2 МВт. Генератор, способный обеспечить такую работу, будет стоить около $500 тыс. или больше. К этому нужно добавить затраты на дизельное топливо. В таких условиях производство на генераторах может стать экономически неоправданным", - пояснил эксперт.

При стабильной поставке электроэнергии цены на муку в ближайшее время будут оставаться относительно устойчивыми благодаря достаточному предложению пшеницы. Однако длительные перебои с электроснабжением могут заставить отдельные предприятия останавливать производство.

Размещение мукомольных предприятий в разных регионах Украины снижает риск общего дефицита продукции. По словам Рыбчинского, даже если часть предприятий прекратит работу, другие регионы смогут снабжать внутренний рынок мукой и хлебом.

Напомним, за время полномасштабной войны количество действующих мельниц в Украине сократилось с 678 до 466, а внутренний рынок муки потерял 30% потребления. Только за последние два месяца российские атаки повредили три крупных предприятия.