Украина теряет миллионы на экспорте муки: валютные поступления упали почти вдвое

Украинские мукомолы сократили экспорт продукции на более чем 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за проблем с морской логистикой, а валютные поступления упали на 45,3%.

Об этом Dilo рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Экспорт муки сократился вдвое из-за проблем с морской логистикой

Из-за проблем с морской логистикой украинские мукомолы существенно сократили внешние поставки. За три месяца 2026/27 МГ было экспортировано 8,6 тыс. тонн пшеничной муки, что на 41,1% меньше показателя за аналогичный период сезона 2025/26 МГ.

"Муку обычно на экспорт отправляем морем в контейнерах, но из-за проблем с морскими перевозками контейнеры практически не поступали в Украину. Сейчас один из доступных вариантов - отправлять продукцию через Румынию или по железной дороге, но это значительно дороже", - отметил Рыбчинский.

По его словам, морской экспорт муки сократился практически до минимума. По предварительной информации, за последний месяц удалось отправить около 10 контейнеров. За первые три месяца текущего сезона около 70% поставок осуществлялись автотранспортом, 21% - по железной дороге, 9% - через Дунай или паромом.

Инфографика: Dilo

Потери отрасли в денежном исчислении тоже существенны. В июле-сентябре 2026/27 МГ поступления от экспорта составили $2,9 млн, тогда как за аналогичный период прошлого сезона от экспорта поступило $5,3 млн. По итогам сезона финансовые потери могут составить десятки миллионов долларов. Это, прежде всего, связано с сокращением объемов экспорта из-за проблем с логистикой, а также со снижением экспортных цен на пшеничную муку.

За прошлый маркетинговый год Украина экспортировала более 60 тыс. тонн пшеничной муки. Около 37% поставок приходилось на страны Европейского Союза, среди основных рынков:

Чехия;

Испания;

Швеция;

Польша;

Франция;

Германия.

Еще 35% закупают другие страны Европы, среди которых основным импортером является Молдова (32% от общего объема экспорта), где украинские поставщики обеспечивают около четверти внутреннего потребления муки. 27% приходилось на морские поставки в Палестину и Израиль.

За первые три месяца 2026/27 МГ 33,2% поставок было осуществлено в страны ЕС (Чехия, Швеция, Латвия, Германия, Литва), 53,4% - в другие страны Европы (на Молдову приходится 50% от общего объема экспорта), 13% - в страны МЕНА (Палестина).

Экспорт фасованной муки: почему европейские сети выбирают украинских производителей

Отдельной тенденцией на внешних рынках является увеличение доли фасованной муки, поставляемой под частными торговыми марками европейских сетей.

Одним из крупнейших украинских экспортеров Винницкий комбинат хлебопродуктов №2. Около 40% его экспорта, по приведенным собеседникам данным, приходится на мелкофасированную продукцию.

Европейские торговые сети, в частности, Carrefour и Lidl, заказывают муку для продажи под собственными торговыми марками. Это позволяет украинским производителям использовать ценовую конкурентоспособность продукции и работать непосредственно с крупными розничными сетями.

"Разница в цене между тонной муки в мешке и тонной муки в мелкой упаковке по 1-2 кг составляет примерно $50-60. Поэтому производство фасованной продукции имеет экономический смысл", - подытожил Рыбчинский.

Напомним, без полноценного доступа в черноморские порты Украина фактически может экспортировать только 45–50% потенциального объема агропродукции. В сентябре за границу поставили 2,4 млн. тонн, или 46% потенциала, а для компенсации более дорогой альтернативной логистики Украина просит ЕС по меньшей мере 1,1 млрд. евро.