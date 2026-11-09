Україна втрачає мільйони на експорті борошна: валютні надходження впали майже вдвічі

Українські борошномели скоротили експорт продукції на більш ніж 40% порівняно аналогічним періодом минулого року через проблеми з морською логістикою, а валютні надходження впали на 45,3%.

Про це Dilo розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Експорт борошна скоротився вдвічі через проблеми з морською логістикою

Через проблеми з морською логістикою українські борошномели суттєво скоротили зовнішні поставки. За три місяці 2026/27 МР було експортовано 8,6 тис. тонн пшеничного борошна, що на 41,1% менше показника за аналогічний період сезону 2025/26 МР.

"Борошно зазвичай на експорт відправляємо морем у контейнерах, але через проблеми з морськими перевезеннями контейнери практично не надходили до України. Зараз один із доступних варіантів - відправляти продукцію через Румунію або залізницею, але це значно дорожче", - зазначив Рибчинський.

За його словами, морський експорт борошна скоротився фактично до мінімуму. За попередньою інформацією, протягом останнього місяця вдалося відправити близько 10 контейнерів. За перші три місяці поточного сезону близько 70% поставок здійснювалися автотранспортом, 21% - залізницею, 9% - через Дунай або поромом.

Інфографіка: Dilo

Втрати галузі у грошовому вимірі теж суттєві. У липні-вересні 2026/27 МР надходження від експорту склали $2,9 млн, тоді як за аналогічний період минулого сезону від експорту надійшло $5,3 млн. За підсумками сезону фінансові втрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Це насамперед пов’язано зі скороченням обсягів експорту через проблеми з логістикою, а також зі зниженням експортних цін на пшеничне борошно.

За минулий маркетинговий рік Україна експортувала понад 60 тис. тонн пшеничного борошна. Близько 37% поставок припадало на країни Європейського Союзу, серед основних ринків:

Чехія;

Іспанія;

Швеція;

Польща;

Франція;

Німеччина.

Ще 35% закуповують інші країни Європи, серед яких основний імпортер - Молдова (32% від загального обсягу експорту), де українські постачальники забезпечують близько чверті внутрішнього споживання борошна. 27% припадало на морські поставки до Палестини та Ізраїлю.

За перші три місяці 2026/27 МР 33,2% поставок було здійснено до країн ЄС (Чехія, Швеція, Латвія, Німеччина, Литва), 53,4% - до інших країн Європи (на Молдову припадає 50% від загального обсягу експорту), 13% - до країн МЕНА (Палестина та Ізраїль).

Експорт фасованого борошна: чому європейські мережі обирають українських виробників

Окремою тенденцією на зовнішніх ринках є збільшення частки фасованого борошна, яке постачається під приватними торговельними марками європейських мереж.

Одним із найбільших українських експортерів є Вінницький комбінат хлібопродуктів №2. Близько 40% його експорту, за наведеними співрозмовником даними, припадає на дрібнофасовану продукцію.

Європейські торговельні мережі, зокрема Carrefour і Lidl, замовляють борошно для продажу під власними торговельними марками. Це дає змогу українським виробникам використовувати цінову конкурентоспроможність продукції та працювати безпосередньо з великими роздрібними мережами.

"Різниця в ціні між тонною борошна в мішку і тонною борошна в дрібній упаковці по 1-2 кг становить приблизно $50-60. Тому виробництво фасованої продукції має економічний сенс", - підсумував Рибчинський.

Нагадаємо, без повноцінного доступу до чорноморських портів Україна фактично може експортувати лише 45–50% потенційного обсягу агропродукції. У вересні за кордон поставили 2,4 млн тонн, або 46% потенціалу, а для компенсації дорожчої альтернативної логістики Україна просить ЄС щонайменше 1,1 млрд євро.