Кабмин предлагает отменить разрешения на вывоз из Украины животных и их содержание в неволе

Кабинет министров подаст Верховной Раде проект закона, который должен лишить предпринимателей необходимости получать неактуальные разрешения для работы в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщает Министерство экономики, документ, разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, правительство одобрило на заседании 7 июля.

В частности, законопроект предлагает отмену шести разрешений: на ввоз в Украину или вывоз за границу животных и растений, на содержание диких животных в неволе, их скрещивание, переселение и акклиматизацию, на разведение краснокнижных животных и на охоту на охотничьих животных в научных целях и сбор птичьих яиц.

В Минэкономики говорят, что "все эти инструменты утратили актуальность", а в течение прошлого года ни один такой документ выдан не был. Рекомендации отменить эти разрешения были приняты на заседании межведомственной рабочей группы по дерегуляции еще 9 февраля, то есть пять месяцев назад.

Кроме того, в проекте закона предлагается ввести опцию получения других разрешений в области охраны окружающей среды в электронной форме, а также законодательно определить сроки и платность этих услуг и перечень документов, необходимых для их получения, основания для отказа и аннулирования разрешений.

Соответствующие изменения, как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предлагается внести в законы о растительном мире, об охотничьем хозяйстве и охоте, о животном мире, о Красной книге Украины, о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности, о защите животных от жестокого обращения, о рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов и о перечне документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности.