Кабмін пропонує скасувати дозволи на вивезення з України тварин та їх утримання в неволі

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради проект закону, що має позбавити підприємців необхідності отримувати неактуальні дозволи для роботи у сфері охорони навколишнього середовища.

Як повідомляє Міністерство економіки, документ, розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, уряд схвалив на засіданні 7 липня.

Зокрема, законопроектом пропонується скасувати шість дозволів: на ввезення в Україну або вивезення за кордон тварин та рослин, на утримання диких тварин у неволі, їх схрещування, переселення та акліматизацію, на розведення червонокнижних тварин та на полювання на мисливських тварин в наукових цілях і збирання пташиних яєць.

В Мінекономіки кажуть, що "усі ці інструменти втратили актуальність", а протягом минулого року жодного такого документу видано не було. Рекомендації ж скасувати ці дозволи було ухвалено на засіданні міжвідомчої робочої групи з дерегуляції ще 9 лютого, тобто п'ять місяців тому.

Окрім того, у проекті закону пропонується запровадити опцію отримання решти дозволів у галузі охорони довкілля в електронній формі, а також законодавчо визначити терміни та платність цих послуг і перелік документів, необхідних для їх отримання, підстави для відмови та анулювання дозволів.

Відповідні зміни, як уточнив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, пропонується внести до законів про рослинний світ, про мисливське господарство та полювання, про тваринний світ, про Червону книгу України, про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, про захист тварин від жорстокого поводження, про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів та про перелік документів дозвільного характеру у сфері госпдіяльності.