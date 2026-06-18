От сырья к добавленной стоимости: скрытый потенциал украинского агросектора

Аграрную политику часто воспринимают как одну из отраслей экономики, но на самом деле ее влияние гораздо шире. От нее зависит развитие украинских общин, занятость людей, продовольственная безопасность и экономическая устойчивость регионов. Не менее важно и то, что именно агросектор может стать одним из ключевых источников создания добавленной стоимости в украинской экономике.

Украина имеет уникальный аграрный уклад, который формировался десятилетиями. Наряду с крупными аграрными компаниями, обеспечивающими значительную часть экспортного потенциала государства, работают крупные фермерские хозяйства и десятки тысяч малых и средних производителей. Именно эта модель позволила Украине стать одним из ключевых участников мирового аграрного рынка и одновременно сохранить разнообразие производства внутри страны.

Сегодня в Украине насчитывается около 50 тысяч сельскохозяйственных предприятий и около 92% из них составляют именно фермерские хозяйства. Для многих эта цифра может показаться неожиданной, ведь аграрный сектор чаще ассоциируется с крупными агрохолдингами. В то же время именно фермерство остается самой массовой формой хозяйствования в украинском сельском хозяйстве. При этом средний размер фермерского хозяйства составляет около 650 гектаров, а часть таких хозяйств обрабатывает до десяти тысяч гектаров земли. То есть это не мелкие подсобные производства, а важная составляющая национальной экономики.

В Николаевской области в прошлом году фермерскими хозяйствами было засеяно почти 400 тыс. га площадей сельскохозяйственных культур, что составляет около 40% общей посевной площади в сельскохозяйственных предприятиях области и произведено 563 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 107 тыс. тонн подсолнечника, что составляет почти треть производства сельскохозяйственных культур юридическими лицами.

Однако значение фермерства не следует измерять исключительно гектарами или объемами производства.

Для многих украинских общин фермерское хозяйство является одним из ключевых центров экономической жизни. Это рабочие места, налоги в местные бюджеты, поддержка социальной инфраструктуры, заказы для местного бизнеса и возможность для людей работать и строить будущее там, где они родились и живут.

Война еще раз продемонстрировала важность этой отрасли для государства – несмотря на все вызовы, аграрный сектор продолжает оставаться одним из драйверов украинской экономики. По итогам первого квартала 2026 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 0,6 процента, в то же время индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос на 1,2 процента.

В то же время ситуация внутри самого аграрного сектора выглядит не столь однозначной. Крупные аграрные предприятия за этот период увеличили производство на 9,2 процента, а производство в личных сельских хозяйствах сократилось почти на 16 процентов.

Эти показатели показывают, что возможности адаптации к военным вызовам для разных категорий производителей существенно отличаются.

Доступ к логистике, кредитным ресурсам, портовой инфраструктуре, элеваторным мощностям и другим инструментам развития для крупных компаний и небольших фермерских хозяйств часто неравномерен. В результате фермеры, составляющие основу аграрного уклада страны, нередко оказываются в более сложной ситуации.

Особенно остро эти проблемы проявляются на прифронтовых территориях.

Аграрии Николаевщины хорошо знают цену работы на земле в условиях войны. Часть территории области находилась под оккупацией, значительные площади земель были заминированы, аграрная инфраструктура потерпела разрушения. Регион столкнулся с проблемой потери орошения, от которого зависела значительная часть сельскохозяйственного производства.

В таких условиях себестоимость производства растет, риски увеличиваются, а возможности для инвестиций сокращаются. В то же время именно фермерские хозяйства часто не имеют тех финансовых резервов, которые позволяют безболезненно проходить через подобные кризисы.

Поэтому вопрос поддержки фермерства сегодня выходит за рамки аграрной политики и становится вопросом экономической устойчивости государства.

Я убежден, что сегодня главная задача государства состоит не только в том, чтобы помочь аграриям пройти сложный период войны. Мы должны создать условия, при которых фермерские хозяйства могут развиваться, инвестировать и планировать свою деятельность на годы вперед.

Фермер должен быть уверен, что может привлечь финансирование, обновить технику, расширить хозяйство, найти работников и планировать свою деятельность не от сезона к сезону, а на многие годы вперед. Так же важно, чтобы люди, которые десятилетиями работают на своей земле, имели возможность оставаться ее хозяевами, выкупать обрабатываемую землю и развивать собственное дело.

Отдельный подход нужен для территорий, живущих и работающих рядом с войной.

Для фермера на прифронтовой территории риски начинаются задолго до выхода техники в поле – это вопрос безопасности людей, заминированных земель, поврежденной инфраструктуры, сложной логистики и доступа к финансовым ресурсам.

Поэтому поддержка фермерства на таких территориях не должна рассматриваться только через призму аграрной политики. Речь идет о сохранении экономической жизни общин, рабочих мест, доходов местных бюджетов и возможности для людей оставаться и работать на своей земле даже в самых сложных условиях.

Когда мы говорим о продовольственной безопасности государства, его основу составляют конкретные люди, которые продолжают работать, несмотря на войну, риски и неопределенность. Поэтому поддержка фермерства сегодня является вопросом не только развития аграрного сектора, но и экономической устойчивости Украины в целом.

Но поддержка фермерства сама по себе не может быть конечной целью. Не менее важно понять, как мы видим развитие отрасли в будущем и какое место она должна занимать в экономической модели страны после войны.

Я уверен, что Украина должна постепенно переходить от экспорта преимущественно сырьевой продукции к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Это касается и аграрного сектора. Чем большая часть продукции будет перерабатываться внутри страны, тем больше рабочих мест, инвестиций и налоговых поступлений будет оставаться в экономике Украины. Поэтому аграрный сектор должен развиваться параллельно с переработком, современной логистикой и экспортной инфраструктурой.

Особая роль в этой трансформации принадлежит украинскому Югу. Именно здесь объединяются крупные аграрные территории, промышленный потенциал, транспортная инфраструктура и выход на мировые рынки через морские порты. Поэтому после войны у Юга есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из ключевых центров экономического роста Украины, где наряду с производством сельскохозяйственной продукции будут развиваться ее переработка, логистика и новые производства.

Будущее Украины зависит не только от масштабных инвестиционных проектов или темпов восстановления. Оно зависит и от того, сможем ли мы не просто сохранить сильное фермерство, а создать условия для его развития, модернизации и интеграции в новую экономическую модель страны.

Фермерство – это рабочие места, развитие общин, продовольственная безопасность и экономическая устойчивость государства. Поэтому его поддержка является инвестицией не только в аграрный сектор, но и в экономическую устойчивость и будущее Украины.

И если мы говорим о долгосрочной модели развития Украины, агросектор должен стать не только источником сырья, но и одним из драйверов создания добавленной стоимости, развития общин и экономического роста страны.