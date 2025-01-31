Развитие логистики и модернизация мощностей: как "Агропросперис" остается лидером экспорта украинской агропродукции

"Агропросперис" – группа компаний с иностранными инвестициями, активно развивающая производство и экспорт аграрной продукции в Украине. О том, как группа компаний удерживает лидерские позиции в АПК и противодействует рискам войны, рассказываем в материале "ТОП-100".

О компании

Группа компаний "Агропросперис"

Дата основания: 2007

Количество работников: 3 380

"Агропросперис" финансирует производство и экспорт агропродукции в Украине. Объединяет 41 агропроизводственную компанию, работающих на 280 тыс. га, 10 элеваторов и "Агропросперис Банк". Специализируется на промышленном выращивании и экспорте пшеницы, сои, рапса, кукурузы, ячменя, подсолнечника и продуктов его переработки.

Единственный крупный агробизнес, финансирующий украинских фермеров через "Агропросперис Банк", а также предоставляет полный комплекс товаров и услуг по выращиванию агропродукции, ее хранению, логистике и продаже на мировых рынках.

Один из крупнейших экспортеров агропродукции в Украину. Ежегодно поставляет около 3 млн. т агрокультур и продуктов их переработки на рынки 35 стран.

По данным Группы компаний "Агропросперис" в течение 2024 года в общей сложности было экспортировано 2,5 млн т продукции.

"Агропросперис" – один из лидеров аграрной отрасли Украины. Непростой 2024 год группа компаний завершила с весомым результатом – мощностями 41 агропредприятия Группы произведено около 1 млн т агропродукции. Речь идет о таких культурах как соя, рапс, подсолнечник, пшеница, ячмень и кукуруза.

Наращивание экспортного потенциала

На третий год войны Группа компаний "Агропросперис" занимает четвертую позицию в рейтинге экспортеров аграрной продукции и продуктов ее переработки из Украины. По данным Группы компаний, в течение 2024 года в целом было экспортировано 2,5 млн т продукции.

Конечно, война нанесла огромный ущерб украинскому АПК и, в частности, экспорту агропродукции. Впрочем, блокирование украинских морских портов дало толчок к стремительному развитию альтернативных логистических маршрутов.

Чтобы сохранить возможность экспортировать продукцию, Группа компаний стремительно нарастила возможности собственного транспортного сегмента. Это позволило вывозить продукцию даже при полной остановке или частичной работе портов.

Группа компаний имеет 400 железнодорожных вагонов, парк, сформированный еще до начала полномасштабной войны

По данным "Агропросперис", на сегодняшний день группа компаний имеет 400 железнодорожных вагонов, парк, который был сформирован еще до начала полномасштабной войны; автомобильный парк, насчитывающий 50 грузовиков с полуприцепами для транспортировки зерновых, масличных культур и растительного масла, а также речной парк на реке Дунай, включающий 4 баржи.

Для повышения эффективности морской логистики Группой компаний в 2024 году было приобретено первое судно Handysize под названием "Agroprosperis 1". Судно имеет полезную грузоподъемность 33,5 тыс. т и начало осуществлять перевозку зерна в иностранные порты с января 2025 года.

Следует отметить, что, несмотря на вызовы, которые создает война для украинских экспортеров, "Агропросперис" работает над расширением географии экспорта. Основными рынками назначения экспорта продукции остаются страны Евросоюза. Впрочем, в этом году агропродукция поставлялась группой компаний также в Турцию, Северную Африку, страны Ближнего и Дальнего Востока.

Автомобильный парк "Агропросперис" насчитывает 50 грузовиков с полуприцепами для транспортировки зерновых, масличных культур и подсолнечного масла.

В общем, эффективное управление и развитие цепи поставок является вторым направлением бизнеса "Агропросперис". Суть состоит в предоставлении полного цикла товаров и услуг агропроизводителям от поля к иностранному покупателю.

Пока группа компаний демонстрирует уверенный успех в этом направлении. Среди итогов 2024 года:

дистрибуционный бизнес, "АП Импорт", вошел в ТОП-10 крупнейших импортеров азотных удобрений в Украину;

для дальнейшего экспорта у малых и средних агропроизводителей-партнеров закуплено 1,5 млн т агропродукции;

10 собственных элеваторов приняли на хранение 1 млн т продукции;

парк из 400 собственных вагонов доставил в порты 1 млн т аграрной продукции.

Оставаясь верной своему кредо, уже 11 год подряд компания открывает украинским фермерам доступ к ведущим мировым производственным ресурсам и выводит их на международные рынки. Это расширяет возможности сбыта, ослабляет зависимость от внутреннего спроса, увеличивает стабильность и эффективность агропроизводства.

Энергонезависимость и агро-IT

Из-за военной агрессии Украина потеряла много элеваторов, что привело в 2022-2023 гг. к острому дефициту мощностей по хранению урожая. Это стимулирует компанию инвестировать в повышение производительности уже имеющихся мощностей. Сегодня 10 элеваторов "Агропросперис" продолжают работать в штатном режиме и за 2024 год приняли 1 млн т агропродукции. С начала полномасштабной войны компания последовательно модернизирует элеваторные комплексы – развивает их энергетическую независимость, производит автоматизацию бизнес-процессов и т.д.

10 элеваторов "Агропросперис" за 2024 год приняли 1 млн т агропродукции.

Например, на базе Жмеринского элеватора полностью реализован проект строительства солнечной электростанции (СЭС) с объемом генерации 0,6 МВт в час и планируемым годовым объемом генерации 800 МВт. В ближайшей перспективе Группа компаний планирует построить и запустить новые СЭС и BESS для увеличения энергоэффективности и энергонезависимости других элеваторов "Агропросперис".

Примером удачной автоматизации может служить введение электронной очереди приема агропродукции на элеваторах Группы, реализованной в виде чат-бота. Система позволила автоматизировать процесс регистрации водителей в очереди элеватора и уже работает на всех 10 элеваторах Группы. Сейчас в ней зарегистрировано 2600 пользователей, а количество регистраций в очереди за 2024 год превысило 54 тыс.

Инвестиции в технологии

Компания развивает собственный парк дронов и делает это постепенно и взвешенно, согласно потребностям 41 агропредприятия, входящих в Группу. Количество дронов постоянно растет. Для сравнения: в 2021г. количество агро-дронов составляло 4 единицы; в 2022 г. – 8 единиц; 2024 г. – 12 единиц техники. Объемы инвестиций растут в соответствии с потребностями и инновационным подходом и с увеличением производительности на одну единицу дрона.

Позиция ответственного бизнеса

Развитие производства агропродукции и каналов ее сбыта позволяют группе компаний формировать доходы и оставаться крупным налогоплательщиком, что крайне важно для страны во время войны.

За 2024 год компании Группы "Агропросперис" совокупно уплатили 4,5 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Напомним, что по итогам 2023 года Группа компаний "Агропросперис" вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков агросектора Украины, уплатив 1,4 млрд. рублей. грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это на 6% превысило объем налогов, уплаченных в 2022 году.

Компания продолжает работать на всех звеньях производства и экспорта агропродукции, выполнять свои обязательства перед работниками и местными общинами, в которых ведут деятельность производственные компании Группы. Компания и дальше будет развивать бизнес, а также продолжит поддерживать людей, пострадавших от войны, через Благотворительный фонд "Агропросперис". На сегодняшний день прямая целевая помощь на общую сумму 35,4 млн. грн получили 2785 работников и арендодателей в регионах присутствия компании.