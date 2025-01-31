Розвиток логістики та модернізація потужностей: як «Агропросперіс» залишається лідером експорту української агропродукції

«Агропросперіс» - група компаній з іноземними інвестиціями, яка активно розвиває виробництво та експорт аграрної продукції в Україні. Про те, як група компаній утримує лідерські позиції у АПК та як протидіє ризикам війни, розповідаємо в матеріалі «ТОП-100».

Про компанію

Група компаній «Агропросперіс»

Дата заснування: 2007

Кількість працівників: 3 380

«Агропросперіс» фінансує виробництво та експорт агропродукції в Україні. Об'єднує 41 агровиробничу компанію, які працюють на 280 тис. га, 10 елеваторів і «Агропросперіс Банк». Спеціалізується на промисловому вирощуванні та експорті пшениці, сої, ріпаку, кукурудзи, ячменю, а також соняшнику та продуктів його перероблення.

Єдиний великий агробізнес, який фінансує українських фермерів через «Агропросперіс Банк», а також надає повний комплекс товарів та послуг з вирощування агропродукції, її зберігання, логістики та продажу на світові ринки.

Один з найбільших експортерів агропродукції в Україні. Щороку постачає близько 3 млн. т агрокультур та продуктів їх перероблення на ринки 35 країн світу.

За даними Групи компаній "Агропросперіс"" протягом 2024 року загалом було експортовано 2,5 млн т продукції.

«Агропросперіс» - один з лідерів аграрної галузі України. Непростий 2024 рік група компаній завершила з вагомим результатом - потужностями 41 агропідприємства Групи вироблено близько 1 млн т агропродукції. Мова йде про такі культури як соя, ріпак, соняшник, пшениця, ячмінь та кукурудза.

Нарощення експортного потенціалу

На третій рік війни Група компаній «Агропросперіс» тримає четверту позицію в рейтингу експортерів аграрної продукції та продуктів її перероблення з України. За даними Групи компаній протягом 2024 року загалом було експортовано 2,5 млн т продукції.

Звісно, війна завдала величезної шкоди українському АПК і зокрема експорту агропродукції. Втім, блокування українських морських портів дало поштовх стрімкому розвитку альтернативних логістичних маршрутів.

Задля того, щоб зберегти можливість експортувати продукцію, Група компаній стрімко наростила можливості власного транспортного сегмента. Це дало можливість вивозити продукцію навіть за умови повної зупинки або часткової роботи портів.

Група компаній має 400 залізничних вагонів, парк, який був сформований ще до початку повномасштабної війни

За даними «Агропросперіс», на сьогодні група компаній має 400 залізничних вагонів, парк, який був сформований ще до початку повномасштабної війни; автомобільний парк, який налічує 50 вантажівок з напівпричепами для транспортування зернових, олійних культур та олії, а також річковий парк на річці Дунай, який включає 4 баржі.

Для підвищення ефективності морської логістики Групою компаній у 2024 році було придбано перше судно Handysize під назвою «Agroprosperis 1». Судно має корисну вантажність 33,5 тис. т і почало здійснювати перевезення зерна до іноземних портів з січня 2025 року.

Варто зазначити, що попри виклики, які створює війна для українських експортерів, «Агропросперіс» працює над розширенням географії експорту. Основними ринками призначення експорту продукції залишаються країни Євросоюзу. Втім, цього року агропродукція постачалася групою компаній також до Туреччини, Північної Африки, країн Близького та Далекого Сходу.

Автомобільний парк "Агропросперіс" налічує 50 вантажівок з напівпричепами для транспортування зернових, олійних культур та олії

Загалом ефективне управління та розвиток ланцюга постачань є другим напрямом бізнесу «Агропросперіс». Суть полягає у наданні повного циклу товарів та послуг агровиробникам від поля до іноземного покупця.

Наразі група компаній демонструє впевнений успіх у цьому напрямку. Серед підсумків 2024 року:

дистрибуційний бізнес, «АП Імпорт», увійшов до ТОП-10 найбільших імпортерів азотних добрив в Україні;

для подальшого експорту в малих і середніх агровиробників-партнерів закуплено 1,5 млн т агропродукції;

10 власних елеваторів прийняли на зберігання 1 млн т продукції;

парк з 400 власних вагонів доправив до портів 1 млн т аграрної продукції.

Залишаючись вірною своєму кредо, вже 11-й рік поспіль компанія відкриває українським фермерам доступ до провідних світових виробничих ресурсів і виводить їх на міжнародні ринки. Це розширює можливості збуту, послаблює залежність від внутрішнього попиту, підвищує стабільність та ефективність агровиробництва.

Енергонезалежність та агро-IT

Через військову агресію Україна втратила багато елеваторів, що призвело у 2022-2023 рр до гострого дефіциту потужностей зі зберігання урожаю. Це стимулює компанію інвестувати в підвищення продуктивності вже наявних потужностей. Сьогодні 10 елеваторів «Агропросперіс» продовжують працювати у штатному режимі та за 2024 рік прийняли 1 млн т агропродукції. З початку повномасштабної війни компанія послідовно модернізує елеваторні комплекси — розвиває їх енергетичну незалежність, проводить автоматизацію бізнес-процесів тощо.

10 елеваторів «Агропросперіс» за 2024 рік прийняли 1 млн т агропродукції.

Для прикладу, на базі Жмеринського елеватора повністю реалізовано проєкт будівництва сонячної електростанції (СЕС) з обсягом генерації 0,6 МВт на годину та планованим річним обсягом генерації 800 МВт. У найближчій перспективі Група компаній планує побудову та запуск нових СЕС та BESS для збільшення енергоефективності та енергонезалежності інших елеваторів «Агропросперіс».

Прикладом вдалої автоматизації може слугувати запровадження електронної черги приймання агропродукції на елеваторах Групи, яку було реалізовано у вигляді чат-бота. Система дозволила автоматизувати процес реєстрації водіїв у черзі елеватора і вже функціонує на всіх 10 елеваторах Групи. Наразі в ній зареєстровано 2 600 користувачів, а кількість реєстрацій в черзі за 2024 рік перевищила 54 тис.

Інвестиції у технології

Компанія розвиває власний парк дронів і робить це поступово та виважено, згідно з потребами 41 агропідприємства, що входять до Групи. Кількість дронів постійно зростає. Для порівняння: у 2021р. кількість агро-дронів складала 4 одиниці; у 2022 р. – 8 одиниць; 2024 р. – 12 одиниць техніки. Обсяги інвестицій зростають відповідно до потреб та інноваційного підходу та зі збільшенням продуктивності на одну одиницю дрона.

Позиція відповідального бізнесу

Розвиток виробництва агропродукції та каналів її збуту дозволяють Групі компаній формувати доходи та залишатися великим платником податків, що вкрай важливо для країни під час війни.

За 2024 рік компанії Групи «Агропросперіс» сукупно сплатили 4,5 млрд. грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що за підсумками 2023 року Група компаній «Агропросперіс» увійшла до п’ятірки найбільших платників податків агросектору України, сплативши 1,4 млрд. грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Це на 6% перевищило обсяг податків, сплачених у 2022 році.

Компанія продовжує працювати на всіх ланках виробництва й експорту агропродукції, виконувати свої зобов’язання перед працівниками та місцевими громадами, у яких ведуть діяльність виробничі компанії Групи. Компанія і надалі розвиватиме бізнес, а також продовжить підтримувати людей, які постраждали від війни, через Благодійний фонд «Агропросперіс». На сьогодні пряму цільову допомогу на загальну суму 35,4 млн. грн отримали 2 785 працівників та орендодавців у регіонах присутності компанії.