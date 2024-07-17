Россия уничтожает урожай украинских фермеров, нанося удары FPV-дронами по полям

На юге Украины фермеры теряют десятки гектаров урожая в результате поджогов, устраиваемых армией РФ.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, с началом жатвы российская армия целенаправленно бьет FPV-дронами по полям для уничтожения урожая.

Заместитель председателя ВАР рассказал, что в Херсонской области фиксируется большое количество случаев, когда россияне запускают FPV-дроны, чтобы целенаправленно сжечь урожай.

"И люди, разминировавшие свои площади, небольшие объемы по 100 по 200, по 400 гектаров, единовременно теряют по 20, по 30 гектаров. Это колоссальные объемы, потому что это и заемные деньги, и из того, что они должны были вырастить, они хотели соответственно отдать и кредиты и планировать свою хозяйственную жизнь", – сказал Марчук.

В целом, как он сообщил, с начала полномасштабной войны аграрная инфраструктура Украины понесла убытки уже более чем на 50 млрд дол.

В каких регионах ведутся обстрелы украинских полей

1 июля враг пытался уничтожить будущий урожай в Харьковской области – в с. Карасевка Золочевской общины армия РФ нанесла удар по пшеничному полю. По данным ГСЧС, спасатели быстро локализовали возгорание, чтобы не допустить уничтожение всего поля общей площадью 110 га.

Также по данным ГСЧС Донбасса 2 июля враг нанес удар по спелому пшеничному полю вблизи с. Новая Полтавка Краматорского района. В результате обстрела возник пожар. На месте происшествия спасатели Константиновского гарнизона оперативно ликвидировали возгорание, чтобы не допустить уничтожение всего поля общей площадью 266 га. В результате пожара огнем уничтожено 50 га пшеницы в корне.

Кроме того, в тот же день враг обстрелял поле с пшеницей недалеко от Мирнограда Покровского района. Прибывшие на место происшествия мирноградские спасатели установили, что происходит горение пшеницы на корне. Чрезвычайныки ликвидировали возгорание на площади 9 га и не допустили распространение огня на все поле общей площадью 50 га.

В результате обстрела возник пожар пшеницы на корне за пределами с. Гродовка Покровского района. На месте происшествия работали спасатели Мирнограда, которые быстро ликвидировали возгорание на площади 1,5 га.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области / Facebook Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области / Facebook Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области / Facebook Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области / Facebook

12 июля в Запорожской области из-за обстрела войском страны-агрессора сгорело почти 4 гектара хлеба. В ГСЧС сообщили, что в одном из сел Пологовского района тогда загорелось поле пшеницы общей площадью почти 4 га. Работу спасателей усложняла вероятность повторного обстрела, а также жаркая сухая погода, способствовавшая быстрому распространению огня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также сообщали о пожарах на полях в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской ОГА.

Россия уничтожала украинское зерно на полях и в 2022 году

По данным полиции Херсонской области, в 2022 году российские оккупанты целенаправленно уничтожали урожай, обстреливая сельскохозяйственные угодья зажигательными снарядами. Тогда каждый день возникали масштабные пожары, выгорело сотни гектаров пшеницы, ячменя и других зерновых культур, выгорали и полезащитные полосы и леса.

Из-за постоянных обстрелов тушить такие пожары на деоккупированных территориях было крайне тяжело, а на оккупированных землях россияне намеренно не разрешали тушить возгорания. Кроме того, захватчики уничтожали склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Чтобы спасти часть урожая, крестьяне работали на технике рядом со стеной огня.

В полиции тогда сообщалось, что, в частности, возле с. Разлив Белозерской территориальной общины произошло возгорание 12 гектаров посевов зерновых культур, а также возгорание соснового леса в Олешковской территориальной общине. Из-за присутствия там войск РФ пожар никто не гасил.

Фото: Полиция Херсонской области / Facebook Фото: Полиция Херсонской области / Facebook Фото: Полиция Херсонской области / Facebook Фото: Полиция Херсонской области / Facebook Фото: Полиция Херсонской области / Facebook Фото: Полиция Херсонской области / Facebook

Также в результате обстрела Генического района вспыхнул пожар на поле с пшеницей возле пгт Новоалексеевка и села Новопокровка. Выгорел урожай и сельскохозяйственная техника.

После обстрела войсками РФ Каховского района произошло возгорание соснового леса на площади более 5 гектаров.

Кроме того, военнослужащие РФ обстреляли Великоалександровскую территориальную общину, в результате чего произошло возгорание посевов озимой пшеницы и ячменя общей площадью около 150 га.

Из-за артиллерийских обстрелов россиян произошло возгорание соснового леса возле с.Коханы, а также возник пожар на трех гектарах соснового леса на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства.