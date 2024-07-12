Урожай-2024: в каких областях намолотили больше всего зерна

Аграрии всех областей собирают ранние зерновые культуры и приступили к уборке рапса. В Херсонской области уже начали сбор проса, которого обмолочено 50 га, намолочено 50 тонн семян.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Намолочено 9,5 млн. тонн нового урожая

Отмечается, что в целом обмолочено 2781, 25 тыс. га зерновых и масличных, намолочено 9,5 млн. тонн нового урожая.

В частности:

пшеницы – обмолочено 1 508,9 тыс. га, намолочено 5,7 млн. тонн;

ячменя – обмолочено 642,3 тыс. га, намолочено 2,4 млн тонн;

гороха – обмолочено 127,3 тыс. га, намолочено 260,9 тыс. тонн;

рапса – обмолочено 499,6 тыс. га, намолочено 1085,2 тыс. тонн семян;

сои – обмолочено 0,2 тыс. га, намолочено 0,3 тыс. тонн.

Какие области в лидерах

Как сообщают в МинАПК, по уборке зерновых лидируют аграрии следующих областей:

Николаевская – обмолочено 484,1 тыс. га,

Одесская – обмолочено 464,5 тыс. га,

Днепропетровская – обмолочено 319,4 тыс. га.

По урожайности лидирует Ивано-Франковская область с показателем 66,6 ц/га.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн. тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн. тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Черкасщина собирает урожай: первые результаты

В Черкасской области продолжается жатва. Аграрии уже собрали зерновые и зернобобовые культуры на площади более 11,2 тыс. га. Об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Как он отметил, в настоящее время валовой сбор составляет 60,5 тыс. тонн со средней урожайностью 54 ц/га. В прошлом году на эту дату было меньше.

"Агрономы вдохновлены первыми результатами. Скоро финишируют со сбором озимого ячменя. Уже обмолотили более 76% площадей. Сбор гороха, озимой пшеницы и озимого рапса именно в процессе", - отметил глава области.

В 2024 году урожай будет меньшим

Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз урожая в 2024 году, увеличив его с 74 до 77 млн тонн. Причина – благоприятная погода.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.