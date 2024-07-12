Жнива-2024: в яких областях намолотили найбільше зерна

Аграрії всіх областей збирають ранні зернові культури та приступили до збирання ріпаку. На Херсонщині вже розпочали збір проса, якого обмолочено 50 га, намолочено 50 тонн насіння.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Намолочено 9,5 млн тонн нового врожаю

Зазначається, що загалом обмолочено 2 781, 25 тис. га зернових і олійних, намолочено 9,5 млн. тонн нового врожаю.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 1 508,9 тис. га, намолочено 5,7 млн тонн;

ячменю – обмолочено 642,3 тис. га, намолочено 2,4 млн тонн;

гороху – обмолочено 127,3 тис. га, намолочено 260,9 тис. тонн;

ріпаку – обмолочено 499,6 тис. га, намолочено 1 085,2 тис. тонн насіння;

сої – обмолочено 0,2 тис. га, намолочено 0,3 тис. тонн.

Які області у лідерах

Як повідомляють в МінАПК, по збиранню зернових лідирують аграрії наступних областей:

Миколаївська - обмолочено 484,1 тис. га,

Одеська – обмолочено 464,5 тис. га,

Дніпропетровська – обмолочено 319,4 тис. га.

По урожайності лідирує Івано-Франківська область з показником 66,6 ц/га.

Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн. тонн, кукурудзи — 31 млн. тонн, ячменю — 5,5 млн. тонн. Олійних культур було зібрано 23 тони.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Черкащина жнивує: перші результати

На Черкащині тривають жнива. Аграрії вже зібрали зернові та зернобобові культури на площі в понад 11,2 тис. га. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Як він зазначив, наразі валовий збір становить 60,5 тис. тонн із середньою урожайністю 54 ц/га. Торік на цю дату було менше.

"Агрономи натхненні першими результатами. Скоро фінішують із збором озимого ячменю. Уже обмолотили понад 76% площ. Збір гороху, озимої пшениці та озимого ріпаку саме у процесі", - зауважив очільник області.

У 2024 році врожай буде меншим

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн. Причина – сприятлива погода.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн. тонн, що на 4,1 млн. тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн. тонн проти 26 млн. тонн цьогоріч.

Урожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн. тонн урожаю та 2 млн. тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім роком.