Молдова тимчасово скасувала фітосанітарний контроль для українського зерна, що прямує транзитом

Українське зерно, яке йде транзитом через Молдову, звільнять від перевірок молдовського Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA).

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Таке рішення ухвалив парламент Молдови на засіданні 11 липня, передає NewsMaker.

Видання пише, що у документі йдеться про тимчасову відмову від застосування закону "Про захист рослин і фітосанітарний карантин" щодо українського зерна, що прямує через територію Молдови в румунські порти Рені та Галац, а також залізницею. Зазначається, що звільнення зерна від перевірок діятиме до 14 вересня.

Згідно з пресрелізом молдовського парламенту, українське зерно перетинає територію Молдови у спеціалізованих транспортних засобах, тож ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення надзвичайних подій з транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники повинні повідомити ANSA протягом двох годин.

Автором законодавчої ініціативи виступив голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка. За його словами, ухвалення цього законопроєкту дозволить вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження та заторів, що утворилися на молдавському кордоні через збільшення потоку товарів з України.

Нагадаємо, у червні Молдова оголосила про припинення ліцензування імпорту зернових та олійних культур.

Також додамо, що Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені" – завдяки цьому вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури, а отже й дорога стане швидшою.

Фото: ua.depositphotos.com