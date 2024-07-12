Молдова временно отменила фитосанитарный контроль для украинского зерна, следующего транзитом

Украинское зерно, следующее транзитом через Молдову, будет освобождено от проверок молдавского Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA).

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Такое решение было принято парламентом Молдовы на заседании 11 июля, передает NewsMaker.

Издание пишет, что в документе говорится о временном отказе от применения закона "О защите растений и фитосанитарном карантине" относительно украинского зерна, следующего через территорию Молдовы в румынские порты Рени и Галац, а также по железной дороге. Отмечается, что освобождение зерна от проверок будет действовать до 14 сентября.

Согласно пресс-релизу молдавского парламента, украинское зерно пересекает территорию Молдовы в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов невелик. В случае чрезвычайных происшествий с транспортом или грузом во время его транзита через Молдову перевозчики должны сообщить ANSA в течение двух часов.

Автором законодательной инициативы выступил председатель парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Александр Трубко. По его словам, принятие этого законопроекта позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и пробок, образовавшихся на молдавской границе из-за увеличения потока товаров из Украины.

Напомним, в июне Молдова объявила о прекращении лицензирования импорта зерновых и масличных культур.

Также добавим, что Украина и Молдова запустили совместный таможенный контроль на пункте пропуска "Рени" - благодаря этому грузовики по пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит, и дорога станет быстрее.

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