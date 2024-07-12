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Молдова временно отменила фитосанитарный контроль для украинского зерна, следующего транзитом
Украинское зерно, следующее транзитом через Молдову, будет освобождено от проверок молдавского Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Такое решение было принято парламентом Молдовы на заседании 11 июля, передает NewsMaker.
Издание пишет, что в документе говорится о временном отказе от применения закона "О защите растений и фитосанитарном карантине" относительно украинского зерна, следующего через территорию Молдовы в румынские порты Рени и Галац, а также по железной дороге. Отмечается, что освобождение зерна от проверок будет действовать до 14 сентября.
Согласно пресс-релизу молдавского парламента, украинское зерно пересекает территорию Молдовы в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов невелик. В случае чрезвычайных происшествий с транспортом или грузом во время его транзита через Молдову перевозчики должны сообщить ANSA в течение двух часов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Автором законодательной инициативы выступил председатель парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Александр Трубко. По его словам, принятие этого законопроекта позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и пробок, образовавшихся на молдавской границе из-за увеличения потока товаров из Украины.
Напомним, в июне Молдова объявила о прекращении лицензирования импорта зерновых и масличных культур.
Также добавим, что Украина и Молдова запустили совместный таможенный контроль на пункте пропуска "Рени" - благодаря этому грузовики по пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит, и дорога станет быстрее.
Фото: ua.depositphotos.com