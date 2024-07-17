Росія нищить урожай українських фермерів, завдаючи ударів FPV-дронами по полях

На півдні України фермери втрачають десятки гектарів урожаю внаслідок підпалів, які влаштовує армія РФ.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, з початком жнив російська армія цілеспрямовано б'є FPV-дронами по полях для знищення урожаю.

Заступник голови ВАР розповів, що у Херсонській області фіксується дуже велика кількість випадків, коли росіяни запускають FPV-дрони, щоб цілеспрямовано спалити урожай.

"І люди, які розмінували свої площі, невеликі об’єми по 100 по 200, по 400 гектарів, одноразово втрачають по 20, по 30 гектарів. Це колосальні об’єми, тому що це і позичені гроші, і з того, що вони мали виростити, вони хотіли відповідно віддати й кредити і планувати своє господарське життя", – сказав Марчук.

Загалом, як він повідомив, з початку повномасштабної війни аграрна інфраструктура України зазнала збитків вже на понад 50 млрд дол.

В яких регіонах ведуться обстріли українських ланів

1 липня ворог намагався знищити майбутній урожай на Харківщині – у с. Карасівка Золочівської громади армія РФ завдала удару по пшеничному лану. За даними ДСНС, рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля загальною площею у 110 га.

Також за даними ДСНС Донеччини 2 липня ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу с. Нова Полтавка Краматорського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. На місці події рятувальники Костянтинівського гарнізону оперативно ліквідували загоряння, аби не допустити знищення усього поля загальною площею у 266 га. В результаті пожежі вогнем знищено 50 га пшениці на корені.

Крім того, в той же день ворог обстріляв поле з пшеницею неподалік від м. Мирноград Покровського району. Мирноградські рятувальники, які прибули на місце події встановили, що відбувається горіння пшениці на корені. Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 9 га та не допустили розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.

Водночас внаслідок обстрілу виникла пожежа пшениці на корені за межами с. Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограду, які швидко ліквідували загоряння на площі 1,5 га.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

12 липня у Запорізькій області через обстріл військом країни-агресорки згоріло майже 4 гектарів хліба. В ДСНС повідомили, що в одному із сіл Пологівського району тоді загорілося поле пшениці загальною площею майже 4 га. Роботу рятувальників ускладнювала ймовірність повторного обстрілу, а також спекотна суха погода, що сприяла швидкому розповсюдженню вогню. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також повідомляли про пожежі на полях у Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській ОДА.

Росія знищувала українське зерно на полях і в 2022-му

За даними поліції Херсонської області, у 2022 році російські окупанти цілеспрямовано знищували врожай, обстрілюючи сільськогосподарські угіддя запальними снарядами. Тоді щодня виникали масштабні пожежі, вигоріло сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорали й полезахисні смуги та ліси.

Через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях було вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяли гасити займання. Крім того, загарбники знищували склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Щоб урятувати хоч частину врожаю, селяни працювали на техніці поруч зі стіною вогню.

У поліції тоді повідомляли, що, зокрема, біля с. Розлив Білозерської територіальної громади сталося загоряння 12 гектарів посівів зернових культур, а також загоряння соснового лісу в Олешківській територіальній громаді. Через присутність там військ РФ пожежі ніхто не гасив.

Фото: Поліція Херсонської області / Facebook Фото: Поліція Херсонської області / Facebook Фото: Поліція Херсонської області / Facebook Фото: Поліція Херсонської області / Facebook Фото: Поліція Херсонської області / Facebook Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Також внаслідок обстрілу Генічеського району спалахнула пожежа на полі з пшеницею біля смт Новоолексіївка та села Новопокровка. Вигорів врожай та сільськогосподарська техніка.

Після обстрілу військами РФ Каховського району сталося загоряння соснового лісу на площі понад 5 гектарів.

Крім того, військовослужбовці РФ обстріляли Великоолександрівську територіальну громаду, внаслідок чого сталося загоряння посівів озимої пшениці та ячменю загальною площею близько 150 га.

Через артилерійський обстріл росіян сталося загоряння соснового лісу біля с.Кохани, а також виникла пожежа на трьох гектарах соснового лісу на території Олешківського лісомисливського господарства.