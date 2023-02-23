Starbucks запускает линейку кофе с оливковым маслом

Корпорация Starbucks, крупнейший в мире оператор кафе, запустила линейку напитков с добавлением оливкового масла в Италии, как альтернативу более стандартным эспрессо или капучино.

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Об этом пишет Bloomberg.

Starbucks будет сначала продавать свою новую линию кофе Oleato, которая включает в себя напиток с оливковым маслом, пропаренным с овсяным молоком, только в Италии.

Так называемые напитки Oleato изготавливаются из кофе арабика, с добавлением ложки оливкового масла холодного отжима Partanna.

Оливковое масло, являющееся ключевой частью средиземноморской диеты, давно получило одобрительные отзывы за его пользу для здоровья.

Отмечается, что цена такого кофе колеблется от 4,5 до 6,5 евро ($4,80-$6,90) в зависимости от размера чашки.

Основатель Starbucks Говард Шульц, сказавший, что поездка в Милан в 1983 году вдохновила его экспортировать итальянские привычки в Соединенные Штаты, описал Oleato как "следующую революцию в кофе".

Позже в этом году компания планирует запустить продажу этого кофе в США, Японии, Ближнем Востоке и Великобритании.

Американская компания Starbucks была основана в Сиэтле в 1971 году и имеет около 36 000 магазинов по всему миру.

Напомним, крупнейшая в мире пищевая группа Nestle, являющаяся производителем кофе Nescafe, продолжит повышение цен в этом году после того, как подорожание ингредиентов повлияло на чистую прибыль за весь год.