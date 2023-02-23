Starbucks запускає лінійку кави з оливковою олією

Корпорація Starbucks, найбільший у світі оператор кавʼярень, запустила лінійку напоїв з додаванням оливкової олії в Італії, як альтернативу більш стандартним еспресо чи капучіно.

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Про це пише Bloomberg.

Starbucks спочатку продаватиме свою нову лінію кави Oleato, яка включає в себе напій з оливковою олією, пропареною з вівсяним молоком, лише в Італії.

Так звані напої Oleato виготовляються з кави арабіка, "з додаванням ложки оливкової олії холодного віджиму Partanna.

Оливкова олія, яка є ключовою частиною середземноморської дієти, давно отримала схвальні відгуки за її користь для здоров’я.

Зазначається, що ціна такої кави коливається від 4,5 до 6,5 євро ($4,80-$6,90) залежно від розміру чашки.

Засновник Starbucks Говард Шульц, який сказав, що поїздка до Мілана в 1983 році надихнула його експортувати італійські звички до Сполучених Штатів, описав Oleato як "наступну революцію в каві".

Пізніше цього року компанія планує запустити продаж цієї кави в США, Японії, на Близькому Сході та у Великій Британії, .

Американська компанія Starbucks була заснована в Сіетлі в 1971 році і має майже 36 000 магазинів по всьому світу.

Нагадаємо, найбільша у світі харчова група Nestle, яка є виробником кави Nescafe, продовжить підвищення цін цього року після того, як подорожчання інгредієнтів вплинуло на чистий прибуток за весь рік.