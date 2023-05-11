Terra incognita: как производители бронезащиты могут помочь аграриям

До начала полномасштабного вторжения Украина занимала четвертое место (после Афганистана, Мали и Йемена) в мире по заминированности территорий. После 24 февраля 2022 года мы возглавили этот страшный рейтинг. Только за март 2023 года на российских минах взорвались 724 человека, из которых 226 погибли.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в настоящее время в стране заминировано 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В настоящее время работают около 350 групп разминирования с привлечением украинских и иностранных специалистов, уже обезврежено около 320 тысяч взрывоопасных предметов. Первым регионом, где началось гуманитарное разминирование сельхозземель, стала Николаевская область.

"Прямо сейчас по всей стране происходит посевная. Вторая посевная во время великой войны. Аграрии во всех регионах посеяли более 500 тысяч гектаров. Больше всего на Тернопольщине, Винницкой и Хмельницкой. В целом надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет", - отметил в начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

Фермерство

"На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения", – отмечает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский .

В прошлом году в интервью Delo.ua заместитель ГСЧС Роман Примуш отметил: “Есть такой международный подход, когда приравнивают один день войны к одному месяцу разминирования. Наши пиротехники находят по 2 тысячи взрывоопасных предметов в день, а это очень много. Если есть четыре месяца войны, условно опасных территорий примерно 300 тысяч кв. км плюс наши темпы, то для разминирования нужно примерно 5-6 лет. Но мы не знаем, что происходит, например, в Херсоне, потому не сможем работать с привычной скоростью. К тому же сегодня мы не слишком активно работаем в акваториях, а это очень сложная работа, которая может занять до 10 лет.”

За неимением специалистов государство физически не может обеспечить оперативное разминирование всех территорий в аграрных областях Украины, чтобы организовать посевную. Поэтому аграрии пытаются решать проблему собственными силами: обращаются к частным компаниям по разминированию, пытаются самостоятельно получить лицензии, инвестируют в разработки дронов-разминировщиков и в целом ищут пути для продолжения функционирования.

По состоянию на начало 2023 года ущерб от заминирования и загрязнения посевных площадей уже составил более 20 миллиардов долларов (разминирование 1 гектара в среднем стоит 20 тыс. грн — Delo.ua ) . Поэтому одной из главных задач аграрного сектора стало создание условий максимальной безопасности для деятельности своих предприятий и людей с учетом требований безопасности Минагрополитики и ГСЧС. Потому что от этого зависит как и без того пострадавшая экономика страны, так и обеспечение продовольствием Украины и мира.

Как повысить безопасность рабочих?

Несмотря на все меры, предпринимаемые агропредприятиями, случаются наезды тракторов на мины. Поэтому безопасность трактористов требует дополнительного внимания. Работники в полях как минимум могут быть снабжены базовыми элементами противоосколочной бронезащиты. Такой комплект может состоять из модульного бронежилета с большой площадью защиты и шлема из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (НВМПЭ).

“Сегодня, в условиях войны, аграрии не останавливаются, продолжая выполнять свою важную для Украины и мира миссию: сеют, выращивают, производят. Поэтому вопрос со стороны аграрных предприятий о повышении безопасности работников в полях стоит достаточно остро. По запросу аграриев по обеспечению дополнительной защиты для их работников и в сотрудничестве с ними мы подготовили и готовы предложить решения: комплект противоосколочного бронежилета с защитой шеи, шлемом и бронеодеялой», — говорит Денис Милиневский, директор компании «Украинская Броня».

Четвертый класс защиты для водителя трактора или комбайна не требуется, он работает не под обстрелами стрелковым оружием. Для защиты от осколков достаточно бронезащиты второго класса по ДСТУ. И главное требование к нему: он должен быть легким, ведь человек, одетый в такую броню, тяжело работает в поле целый день.

Лучше всего для этих целей по своим характеристикам подойдет бронезащита из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Этот очень легкий и в то же время чрезвычайно прочный материал был изобретен еще в 50-х годах прошлого века и еще 50 лет назад стал применяться для целей бронезащиты.

Максимальный уровень защиты мягкой брони и жестких плит из НВМПЭ – второй и третий по ДСТУ. Следовательно, оба уровня защиты в соответствии с требованиями стандарта удерживает пистолетные пули и осколки.

Мягкую броню из сверхвысокомолекулярного полиэтилена используют для создания максимальной площади защиты владельца. Для задач защиты от осколков идеально подходит легкий бронежилет скрытого ношения UCV (от компании "Украинская броня"), имеющий большую площадь баллистической защиты.

Шлем для работы в поле должен также выполнять основную функцию: защищать от осколков. Здесь можно выбрать самый простой вариант: модель PASGT с четырехточечной подвесной системой. Весит он всего 1,5 кг (так как сделан из сверхвысокомолекулярного полиэтилена) и одновременно обеспечивает защиту большей площади головы по сравнению со своими военными "братьями" FAST или MICH, а также имеет более низкую цену.

Брони много не бывает

Несчастные случаи с трактористами чаще всего связаны с подрывами на минах, следовательно, взрывная волна с осколками распространяются снизу вверх, а это значит, что кроме тела и головы работнику необходимо гарантировать защиту и снизу.

По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова , после деоккупации области в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники. «С момента деоккупации Киевской области в полиции зарегистрировано 25 случаев подрыва граждан на минах. 11 тракторов и 14 комбайнов пострадали в результате детонирования вражеских боеприпасов», — сказал Небитов.

Комплект брони для фермера

После полномасштабного вторжения компании Украинская Броня поступил запрос от военных: для окопных боев и эвакуации требуется дополнительная защита. В ответ конструкторы разработали противоосколочное бронеодеяло, обеспечивающее защиту по 1-му или 2-му уровню по ДСТУ. А на экспериментах, которые военные по собственной инициативе провели "в полях", это одеяло выдержало попадание снаряда, сброшенного на него из дрона. Такую броню также используют для дополнительной защиты водители эвакуационных небронированных автомобилей: одеяло размещают между водителем и корпусом небронированной машины, кладут под ноги или на ноги, а также накрывают раненых при экстренной транспортировке.

Такое одеяло легко поможет и в защите аграриев. Благодаря достаточной гибкости материала ею можно одновременно прикрыть и сиденье, и пол под ногами. Бронеодеяло изготовлено также из НВМПЭ и обеспечивает защиту от пуль и осколков в соответствии со своим уровнем защиты по ДСТУ: 1-го или 2-го.

Конечно, любая броня не сможет гарантировать 100% безопасности при взрыве, но может значительно уменьшить его последствия. А каждая сохранившаяся жизнь украинца — это самая главная ценность, поэтому ее защита должна быть приоритетом.