Украина может достичь отметки в 20 млн тонн экспортированной агропродукции еще до конца года - мнение

За первую половину 2023/2024 маркетингового года (июль-декабрь 2023 года) Украина, скорее всего, сможет продемонстрировать довольно неплохие результаты экспорта сельхозкультур, которые составят около 20 млн тонн. Об этом сообщил коммерческий директор брокерской компании Spike Brokers Александр Соловей в комментарии для издания Delo.ua.

По его словам, за 6 месяцев 2023/2024 МГ ожидается отгрузка в среднем до 4 млн тонн сельхозпродукции ежемесячно.

"Темпы, которые на сегодняшний день находятся в отгрузке всеми видами транспорта, говорят нам, что экспорт будет происходить в достаточном количестве. Возможно даже достижение отметки в 20 млн тонн еще до конца 2023 года", - отмечает эксперт.

При этом все более важным фактором для украинского агропроизводителя становится необходимость планирования сбыта более чем на полугодие в направлении европейского рынка, поскольку в условиях российского вторжения 60-70% украинского агроэкспорта экспортируется или идет транзитом через ЕС.

Уже сейчас украинские аграрии не могут немедленно отправлять зерновые грузы в сторону Европы, потому что таких возможностей нет в силу расписанной логистики - ЕС имеет ограниченное количество вагонов-зерновозов для отгрузки украинского зерна.

Эта особенность рынка и контекста, в котором находятся украинские производители, заставляет их планировать сбыт не столько в спотовых закупках, сколько в горизонте полугодовой или даже годовой перспективы. В целом этот фактор планирования будет стабилизировать экспортный потенциал и экспортную активность Украины, добавляет Александр Соловей.

Больше о потерях Украиной экспортных рынков зерна, а также перспективах и сроках их восстановления читайте в статье "Из-за войны украинский АПК теряет экспортные позиции: можно ли "отыграть" ситуацию".

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