Україна може перетнути позначку в 20 млн тонн експортованої агропродукції ще до кінця року

За першу половину 2023/2024 маркетингового року (за липень-грудень 2023 року), Україна, найімовірніше, зможе продемонструвати доволі непогані результати експорту сільгоспкультур, які складуть близько 20 млн тонн. Про це повідомив комерційний директор брокерської компанії Spike Brokers Олександр Соловей в коментарі для видання Delo.ua.

За його словами, за 6 місяців 2023/2024 МР очікується відвантаження в середньому до 4 млн тонн сільгосппродукції щомісячно.

"Темпи, які на сьогоднішній день є у відвантаженні всіма видами транспорту, говорять нам, що експорт відбуватиметься в достатній кількості. Можливе навіть досягнення позначки в 20 млн тонн ще до кінця 2023 року", - зазначає експерт.

При цьому все більш важливим фактором для українського агровиробника стає необхідність планування збуту на більш ніж півріччя в напрямку європейського ринку, оскільки в умовах російського вторгнення 60-70% українського агроекспорту експортується або йде транзитом через ЄС.

Вже зараз українські аграрії не можуть негайно відправляти зернові вантажі в сторону Європи, бо таких можливостей немає в силу розписаної наперед логістики - ЄС має обмежену кількість вагонів-зерновозів для відвантаження українського зерна.

Ця особливість ринку і контексту, в якому перебувають українські виробники, змушує їх планувати збут не стільки в спотових закупках, як в горизонті піврічної або навіть річної перспективи. Загалом, цей фактор планування стабілізує експортний потенціал і експортну активність України, додає Олександр Соловей.

Більше про втрати Україною експортних ринків зерна, а також перспективи і строки їх відновлення читайте в статті "Через війну український АПК втрачає експортні позиції: чи можна "відіграти" ситуацію".

Джерело фото: ua.depositphotos.com