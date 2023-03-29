В Италии запретят производство и продажу искусственной еды

Правительство Италии одобрило законопроект о запрете использования лабораторно производимых пищевых продуктов и кормов для животных, поскольку он направлен на сохранение агропродовольственного наследия страны.

Об этом пишет Reuters.

Если предложение будет принято парламентом, итальянской промышленности не будет позволено производить пищу или корма "из клеточных культур или тканей, полученных от позвоночных животных".

Новые правила не распространяются на продукты, производимые в других странах Европейского Союза, Турции или Европейской экономической зоне.

Нарушение правил может привести к штрафам в размере до 60 000 евро (65 022 долларов).

"Лабораторные продукты, по нашему мнению, не гарантируют качество, благосостояние и защиту нашей культуры, наших традиций", - сказал министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобригида.

Сельскохозяйственное лобби Coldiretti высоко оценило шаг против "синтетической пищи", заявив, что запрет нужен, чтобы защитить домашнее производство "от атак транснациональных компаний".

Законопроект предусматривает, что предприятия, на которых будут обнаружены нарушения, могут быть закрыты, а производители могут потерять право на получение государственного финансирования сроком до трех лет.

Инициатива разозлила организации, поддерживающие развитие "клеточной" сельскохозяйственной продукции по всей Европе, а также группы защиты прав животных.

"Принятие такого закона привело бы к сворачиванию экономического потенциала этой новорожденной отрасли в Италии, сдерживая научный прогресс и усилия по смягчению последствий климата", - сказала Алиса Рейвенскрофт, глава Good Food Institute Europe.

Сеть пищевых компаний Cellular Agriculture Europe заявила, что Италия ограничивает выбор для потребителей, обеспокоенных благополучием животных и влиянием своего выбора пищи на окружающую среду.

Группа активистов назвала законопроект "идеологическим, антинаучным крестовым походом против прогресса". Отмечается, что лабораторное мясо, производимое из клеток живых животных, является хорошей альтернативой интенсивному разведению и убою.

Премьер-министр Джорджия Мэлони пообещала защищать продукты питания Италии от считающихся вредными технологических инноваций и переименовала министерство сельского хозяйства в "министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета".

Запрет на клеточное мясо – не единственная инициатива, которую Мэлони ввела, чтобы запретить подачу нетрадиционной пищи на итальянские столы.

На прошлой неделе она сказала, что правительство готовит серию указов о введении информационных этикеток на содержащие или произведенные из насекомых продукты на фоне дебатов по использованию сверчковой муки.

"Люди должны иметь возможность сделать осознанный выбор", - написала Мэлони в Twitter.