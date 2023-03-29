В Італії заборонять виробництво та продаж штучної їжі

Уряд Італії схвалив законопроект про заборону використання лабораторно вироблених харчових продуктів і кормів для тварин, оскільки він спрямований на збереження агропродовольчої спадщини країни.

Про це пише Reuters.

Якщо пропозиція буде прийнята парламентом, італійській промисловості не буде дозволено виробляти їжу або корми "з клітинних культур або тканин, отриманих від хребетних тварин".

Нові правила не поширюються на продукти, вироблені в інших країнах Європейського Союзу, в Туреччині або в Європейській економічній зоні.

Порушення правил може призвести до штрафів у розмірі до 60 000 євро (65 022 доларів).

"Лабораторні продукти, на нашу думку, не гарантують якість, добробут і захист нашої культури, наших традицій", — сказав міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда.

Сільськогосподарське лобі Coldiretti високо оцінило крок проти "синтетичної їжі", заявивши, що заборона потрібна, щоб захистити домашнє виробництво "від атак транснаціональних компаній".

Законопроект передбачає, що підприємства, на яких будуть виявлені порушення, можуть бути закриті, а виробники можуть втратити право на отримання державного фінансування на строк до трьох років.

Ініціатива розлютила організації, які підтримують розвиток "клітинної" сільськогосподарської продукції по всій Європі, а також групи захисту прав тварин.

"Прийняття такого закону призвело б до згортання економічного потенціалу цієї новонародженої галузі в Італії, стримуючи науковий прогрес і зусилля щодо пом’якшення наслідків клімату", — сказала Аліса Рейвенскрофт, голова Good Food Institute Europe.

Мережа харчових компаній Cellular Agriculture Europe заявила, що Італія обмежує вибір для споживачів, які стурбовані добробутом тварин і впливом свого вибору їжі на навколишнє середовище.

Група активістів назвала законопроект "ідеологічним, антинауковим хрестовим походом проти прогресу". Зазначається, що лабораторне м'ясо, яке виробляється з клітин живих тварин, є хорошою альтернативою інтенсивному розведенню та забою.

Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні пообіцяла захищати продукти харчування Італії від технологічних інновацій, які вважаються шкідливими, і перейменувала міністерство сільського господарства на "міністерство сільського господарства та продовольчого суверенітету".

Заборона на клітинне м’ясо – не єдина ініціатива, яку Мелоні запровадила, щоб заборонити подачу нетрадиційної їжі на італійські столи.

Минулого тижня вона сказала, що уряд готує серію указів про введення інформаційних етикеток на продукти, що містять або вироблені з комах, на тлі дебатів щодо використання цвіркунового борошна.

"Люди повинні мати можливість зробити усвідомлений вибір", — написала Мелоні в Twitter.