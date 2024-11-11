В Украине запустили новый реестр хранения зерна

В Украине запустили основной реестр складских документов на зерно и зерна, принятого на хранение, и реестр зернового склада. Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, информационно-коммуникационная система размещена на единой платформе реестров государственных органов на "Дія.Engine".

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В новом реестре, в частности, реализована возможность управления бланками в части их перемещения между складами. Также реализован доступ элеваторов к работе с реестром через веб-браузер, а управление доступом пользователей осуществляется непосредственно в системе и доступно руководителю элеватора.

Среди преимуществ внедрения реестра называется наличие АPI-интерфейса для информационного обмена с учетными системами зерновых складов; использование электронной цифровой подписи для авторизации пользователей; наличие рабочих кабинетов для банковских учреждений; интеграцию реестра с Единым государственным реестром юридических лиц и введение новых форматов отчетности.

Старую же версию системы учета зерна — без веб-интерфейсов, АPI-интеграции и обмена данными, с доступом госорганов только в бумажной форме — в профильном ведомстве называют морально устаревшей. Кроме того, она "съедает" около 1 миллиона гривен лицензионных отчислений ежегодно.

"Минагрополитики продолжает движение в сторону цифровизации для упрощения доступа к услугам. Внедрение реестра хранения зерна создает предпосылки перехода на безбумажные технологии и внедрение электронного складского документа на зерно. Также создается возможность интеграции с торговыми площадками для развития рынка зерна Украины", – прокомментировал министр Виталий Коваль.

Проект реализован Минагрополитики в партнерстве с Министерством цифровой трансформации и Госпродпотребслужбой при поддержке фонда "Восточная Европа" в рамках проектов Digital UA Hub, внедряемых Немецким обществом международного сотрудничества при финансовой поддержке правительства Германии, и проекта Европейского союза "Институционная и политическая реформа (IPRSA).