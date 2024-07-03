"Цифровизация исключит возможность продажи зерна за кэш, государство будет контролировать каждое поле со спутника", - нардеп Артем Черноморов

До полномасштабного российского вторжения в Украину планировалось перераспределять ежегодно до 1% ВВП на господдержку агросектора. Идея не сбылась из-за войны: бюджеты сократились, а расходы и убытки выросли. Поэтому государственная политика сейчас направлена, прежде всего, на контроль за целевым использованием государственной помощи, контролем над активами в госсобственности и цифровизацией общения аграриев с государством, рассказал нардеп Артем Черноморов, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК.

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Артем Черноморов — народный депутат Украины 9-го созыва от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК. Родился 10 марта 1988 года в Южноукраинске (Николаевская область). Окончил Киевский национальный авиационный университет. В момент избрания нардепом в 2019 году работал гендиректором ООО "СмартАгри", которое занимается обучением персонала аграрных предприятий. За время работы в парламенте принял участие в разработке 86 законопроектов, 21 из которых были поддержаны и стали законами. Биография Артема Черноморова (Приховати)

О господдержке и помощи пострадавшим от войны аграриям

По данным экспертов, бизнес-модель агросектора допускает работу с убытком в течение максимум трех лет. Из-за войны мы приближаемся к этой дате. Ожидаете ли, что фермерские хозяйства "посыпятся" в следующем году из-за продолжительных убытков?

— Насколько я понимаю, это данные американского Института рентабельности, в 2022 году прогнозировавшего среднюю убыточность в украинском агросекторе в 3%, а в 2023 году — 7%. Так бы и случилось, если бы международные цены на сельхозпродукцию Черноморского бассейна оставались на уровне первого года полномасштабной войны. К счастью, в 2024 году происходит постепенный рост биржевых цен на зерновые и масличные культуры и показатели убыточности коррелируются в противоположном направлении. В растениеводстве в этом году мы видим определенное улучшение. Не учитываем переработку и животноводство, там своя экономика.

Реальная устойчивость украинских агропредприятий превзошла ожидания аналитиков. Они продержались до открытия зерновых коридоров, выдержали торговые войны с соседями из ЕС. Многие аграрии вынужденно перешли на высокомаржинальные подсолнечник, рапс и сою, которые можно перерабатывать на внутреннем рынке и не зависеть от внешнего. Да, это нарушение севооборота с соответствующими последствиями на будущее, но оно позволило спастись в первые два года полномасштабной войны.

В 2020 году предлагалось увеличить господдержку в агро до 1% ВВП Украины. Возможно ли реализовать этот план после окончания войны, учитывая необходимость восстановления энергетики, инфраструктуры, инвестировать в ВПК?

— Очевидно, что до конца войны запрещены капитальные расходы из госбюджета, и 1% на господдержку сейчас невозможно выделить. Мое личное мнение, что по окончании войны расходы на армию и военные нужды значительно уменьшатся, и тогда можно будет вернуться к вопросу увеличения господдержки агросектора.

К счастью, ЕС помогает нам получать определенные средства для развития и адаптации нашего АПК к вступлению в союз. €50 млрд по программе Ukraine Facility, которые будут перечисляться за несколько траншей, позволят адаптировать агросектор, поэтому от европейских правил и условий будут зависеть объемы господдержки аграриев в Украине.

Прямая выдача средств для господдержки может содержать риск коррупции или нецелевого использования средств. Есть ли в комитете понимание, что программы поддержки должны компенсировать проценты или давать гарантии по кредитам под конкретные проекты, а не выдавать деньги?

— В моей памяти, единственный случай правильных адресных дотаций — выплаты фермерам южных областей для компенсации последствий засухи в 2020 году. Тогда единоличникам с площадью угодий до 50 га выплачивали по 2-2,5 тыс. грн за гектар утраченных посевов. Это было действительно своевременно, потому что мелкие аграрии не могут привлекать кредиты, и их нужно было быстро спасать перед началом нового сезона.

Артем Черноморов, и.о. министра агрополитики Тарас Высоцкий, председатель комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. Фото предоставлено нардепом Черноморовым

Моя позиция, что прямые целевые дотации менее эффективны, чем помощь с применением финансовых инструментов, компенсация процентов, гарантии по кредитам — механизмы, где можно прописать предохранители от злоупотреблений. При прямом выделении средств действительно есть риски, что они будут использоваться получателем не для тех целей, которые были заявлены.

В начале года заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Насколько эффективно он сейчас работает, нужно ли разрабатывать дополнительные НПА и законодательное регулирование для оптимизации его работы?

— 13 июня заключено первое соглашение по гарантированию кредитов, и пока совсем небольшой процент аграриев подался на эту программу. Причиной тому недостаточная популяризация нового инструмента среди сельхозпроизводителей. До сих пор некоторые аграрии считают его финансовым учреждением, одним из банков, выдающих кредиты. Следует объяснять, что это подчиненное Кабмину учреждение, и оно покрывает до 50% обязательств по кредиту, взятому аграрием в коммерческом банке.

Дополнительные изменения в НПА принимать не нужно. В апреле 2024 года Кабмин перераспределил бюджетные средства для увеличения уставного капитала фонда, чтобы Международный банк или другие международные банки смогли дополнить его внутренний уставный капитал, и разрешил инструменту поддержки заработать в полную силу.

Сейчас нарабатывается интеграция фонда в Государственный аграрный реестр (ГАР), чтобы фермеры через это приложение могли подавать документы на получение кредита и иметь доступ к необходимой информации.

Аграрии-беженцы и фермеры с деоккупированных территорий называют наибольшей проблемой банки, требующие от них выплачивать ссуды за утраченное или оставленное на оккупированных имущество. Разрабатывает ли комитет механизмы помощи в этом случае, как они могут быть реализованы?

— Это проблема с первых месяцев полномасштабного вторжения, мы получали жалобы от крупных предприятий АПК, таких как "Инагро", Agrofusion и т.д. К сожалению, позиция Нацбанка как регулятора очень радикальна. Она говорит, что никаких изменений вноситься не будет, и имеющиеся обязательства должны выполняться.

Аграрный комитет еще с 2022 года неоднократно поднимал этот вопрос, но позиция Нацбанка остается без изменений. До меня доходят слухи, что некоторые агропредприятия достигли определенных договоренностей с банками. Но это очень субъективная история, базирующаяся на отношениях конкретных финучреждений и компаний: насколько успешны эти отношения, насколько стороны готовы договариваться.

То есть единственный выход для них – обращаться к иностранным донорам?

— В законодательстве не прописан способ, как избавиться от кредитных обязательств между субъектами. На сегодняшний день вариантом является только изменение профиля хозяйствования, когда фермеры могут получить грант на садоводство или строительство теплиц, чтобы продолжать работать в АПК. Этот опыт перепрофилирования оценен международными донорами, они помогают таким инициативам. Параллельно с такой работой аграрии могут вести судебные тяжбы с банками в отношении своего имущества на оккупированных или деоккупированных территориях.

Учитывая состояние энергосистемы Украины, агропредприятия могли бы устанавливать собственную генерацию, а также снабжать энергией общины поблизости. В целом, какова позиция Комитета о помощи для создания и восстановления энергообъектов в АПК?

— Комитет на заседании 13 июня проголосовал обращение к премьер-министру об отмене или уменьшении импортных пошлин на оборудование для солнечных и ветрогенерирующих электростанций, генераторов и мощных накопителей электроэнергии. Впереди тяжелая осень и зима, поэтому нужно решить вопросы НДС и импортных пошлин для этого оборудования.

Есть ли смысл стимулировать строительство биогазовых и биометановых заводов, чтобы аграрии производили электричество и тепло из собственного сырья, а не сжигали в генераторах импортированное дизтопливо?

— Напомню, недавно ВРУ разрешила экспортировать биометан в ЕС. Этот вид топлива конкурентоспособен в Евросоюзе, но в украинских реалиях дешевле использовать ископаемые энергоресурсы. Прекрасно, если у фермера есть возможность построить биогазовый завод и когенерационную установку для обеспечения себя теплом и электричеством, но этот ресурс выгоднее экспортировать за валюту, поддерживая свою рентабельность.

О ГАР и контроле за объемами урожая

Теперь о ГАР и планах обеспечивать прослеживаемость сельхозпродукции, когда аграрий сам вносит в реестр данные о своем севообороте, а государство рассчитывает приблизительные объемы его урожая. Что планируете делать с сегментом рынка, работающим за кэш и не внесенным в реестр?

- Да, ГАР - это не обязательство, и данные в него вносятся по собственной инициативе. Но с ноября 2023 года вы не можете экспортировать зерно или масличные без регистрации в ГАР. На сегодняшний день в реестре имеется более 160 тысяч агропредприятий с общим зембанком около 21 млн га. Без учета временно оккупированных территорий это более половины всех возделываемых украинских земель. Потому и идея: работаешь "в черную" - не можешь экспортировать зерно. Инициатива подсчитывать приблизительные объемы урожая нужна, чтобы зарегистрированные фермеры не могли покупать за кэш чужое нелегальное зерно и продавать его как свое.

В действующем земельном кадастре существует большое количество ошибок. Будут ли эти неточности иметь влияние на обеспечение прослеживаемости сельхозпродукции, с какой точностью будет считаться вероятный урожай?

— До 1 августа Минагрополитики должно разработать подзаконные акты в законопроект №10168-2 об экспорте зерна, которые будут определять максимально допустимый урожай тех или иных культур по районам, определенным в рамках реформы децентрализации. То есть не по зональности, где южная или юго-восточная часть, а непосредственно по районам.

Выступление Артема Черноморова на профильном событии Grain Ukraine

Максимально допустимый расчетный урожай не сильно будет зависеть от погрешностей по площади земельных участков. Угодья фермера с кадастровыми номерами уже внесены в ГАР, поэтому фермеру не придется их подтверждать. Чтобы продать урожай, он будет только выделять поля в приложении, и будет вносить данные, сколько он на каждом из них вырастил. Можете быть уверены, что максимальный урожай будет рассчитываться с существенным запасом, его задача — не спорить о каждой тонне зерна, а внедрить прослеживаемость сельхозпродукции и сделать невозможным продажу чужого урожая, приобретенного за наличные.

Спутниковый контроль над полями, чем и когда их засевают, уже несколько лет осуществляет Госгеокадастр с участием Минагрополитики. То есть фермер не сможет заявить, что вырастил подсолнечник на конкретном поле, в то время как по факту на нем растет кукуруза.

Аграрии обсуждают схему мошенничества, когда фермер с 2000 га подается в ГАР на госпомощь для малых фермеров с зембанком до 120 га и получает ее. Известно ли вам о такой схеме?

— Этот вопрос поднимался в комитете, когда начались подобные жалобы. В настоящее время эта схема уже закрыта. Ее смысл был в разбитии 2000 га угодий на участки до 120 га и передача их в субаренду другим лицам для получения госпомощи. Во избежание мошенничества внесены изменения в порядок передачи прав субаренды, однако теперь не учитываются данные аграриев, которые были внесены после 5 марта 2024 года и до июня. То есть дотации на гектар выдают, но есть красная линия даты подачи на госпомощь, когда нужно подаваться на нее по новым правилам.

Государственная собственность и приватизация

ГПЗКУ в 2023 году получило около 200 млн грн убытков. Какая сейчас политика по отношению к этой компании, ведется ли дискуссия о ее приватизации по аналогии с "Укрспиртом"? Возможно ли это, учитывая долг корпорации перед Китаем ?

— Я был участником круглого стола по реорганизации долга перед Китаем еще в 2022 году. Конечно, Китай заинтересован в возвращении своих средств, но страна идет на определенные компромиссы по реорганизации долга. Думаю, будущее ГПЗКУ будет решаться после окончания войны. Точно могу сказать, что на открытую приватизацию активы ГПЗКУ не выставят, поскольку они находятся в долговых обязательствах перед китайской стороной.

ГПЗКУ — почти обанкротившаяся организация, предоставляющая в пользование Одесский зерновой терминал и линейные элеваторы. Этого хватает, чтобы обеспечить минимальную жизнеспособность, но о сокращении долга перед Китаем речь не идет.

Другая государственная организация, известная громкими коррупционными скандалами – Национальная академия аграрных наук. Сколько гектаров земли реально нужны этой организации, и как следует использовать лишние?

— Никто не знает точное количество земли, которая была в пользовании НААН, до войны ее оценивали в 350-650 тыс. га. Считаю положительным, что в прошлом году заработал закон 3272-IX, согласно которому Кабмин может изымать земли в госсобственности без согласования ее пользователя. На сегодняшний день у НААН зембанк сократился до 280 тыс. га. Часть земель передана Фонду госимущества, на основе которого разрабатывается организация "Оператор земельного банка", которая будет управлять и сдавать в аренду эти земли на краткосрочной и долгосрочной основе. Для зерновых это до 7 лет, для многолетних насаждений до 20 лет.

Другого варианта использования земель НААН, которые она не возделывает, я не вижу. Распаевание по 2 га для ветеранов войны с Россией — не выход, потому что до конца войны мы не знаем ни точного количества участников боевых действий, ни состояния земель в госсобственности, которые могут быть заминированы или загрязнены. Считаю, что в условиях войны сдача государственных земель в аренду является лучшим способом обеспечения обороноспособности нашей страны.