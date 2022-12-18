Погашение китайского кредита для ГПЗКУ отсрочили, Кабмин подтвердил госгарантию по нему

Кабинет министров подтвердил государственную гарантию, предоставленную еще в августе 2012 года для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту в размере 1,5 миллиарда долларов, привлеченного Государственной продовольственно-зерновой корпорацией от Экспортно-импортного банка Китая, по результатам внесения изменений в условия его предоставления.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №1385, принятом на заседании 17 декабря. Оно было принято по предложению Министерства экономики.

"Установить, что государственная гарантия обеспечивает выполнение долговых обязательств по кредиту с учетом изменений, определенных сделкой по долговым обязательствам, которые касаются, в частности, отсрочки погашения кредита и выплаты процентов по нему, а также капитализации начисленных процентов в связи с отсрочкой их выплаты", - говорится в документе.

В связи с тем, что из-за внесения таких изменений объем обязательств государства увеличится, Министерству финансов поручено это предусмотреть при подготовке проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Также Кабмин уполномочил министра финансов (сейчас это Сергей Марченко) подписывать документы для подтверждения государственной гарантии с учетом определенных изменений. При этом о параметрах этих изменений относительно отсрочки и выплаты процентов в постановлении правительства речь не идет.

Напомним, что о том, что у ГПЗКУ нет денег на выплату китайского кредита от 2012 года, сообщалось еще год назад. Причем, еще до этого Минэкономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации ГПЗКУ "в прозрачную и эффективную компанию" из-за того, что ее "некачественный менеджмент усложняет переговоры с Китаем и негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств".

Отметим, что в январе 2022 года платеж в 96,4 миллиона долларов по указанному кредиту был осуществлен преимущественно за счет Минфина, перечислившего в счет госгарантии 87,6 миллиона долларов, тогда как сама корпорация – всего 8,8 миллиона. Еще до следующего платежа, приходившегося на 21 июля, стороны приступили к переговорам о возможности реструктуризации кредита.

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