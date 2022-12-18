Погашення китайського кредиту для ДПЗКУ відстрочили, Кабмін підтвердив держгарантію за ним

Кабінет міністрів підтвердив державну гарантію, надану ще в серпні 2012 року для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом у розмірі 1,5 мільярда доларів, залученим Державною продовольчо-зерновою корпорацією від Експортно-імпортного банку Китаю, за результатами внесення змін до умов його надання.

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Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №1385, ухваленій на засіданні 17 грудня. Її було прийнято за пропозицією Міністерства економіки.

"Установити, що державна гарантія забезпечує виконання боргових зобов’язань за кредитом з урахуванням змін, визначених правочином з борговими зобов’язаннями, які стосуються, зокрема, відстрочки погашення кредиту та виплати відсотків за ним, а також капіталізації нарахованих відсотків у зв’язку з відстрочкою їх виплати", - йдеться в документі.

У зв’язку з тим, що через внесення таких змін обсяг зобов’язань держави збільшиться, Міністерству фінансів доручено передбачити це під час підготовки проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Також Кабмін уповноважив міністра фінансів (наразі це Сергій Марченко) підписувати документи для підтвердження державної гарантії з урахуванням визначених змін. При цьому про параметри цих змін щодо відстрочки та виплати відсотків у постанові уряду не йдеться.

Нагадаємо, що про те, що у ДПЗКУ немає грошей на виплату китайського кредиту від 2012 року, повідомлялося ще рік тому. Причому ще до цього Мінекономіки вирішило ініціювати створення робочої групи з метою трансформації ДПЗКУ "у прозору та ефективну компанію" через те, що її "неякісний менеджмент ускладнює переговори з Китаєм та негативно впливає на виконання відповідних договірних зобов'язань".

Зазначимо, що у січні 2022 року платіж у 96,4 мільйона доларів за вказаним кредитом був здійснений переважно за рахунок Мінфіну, який перерахував у рахунок держгарантії 87,6 мільйона доларів, тоді як сама корпорація – лише 8,8 мільйона. Ще до наступного платежу, який припадав на 21 липня, сторони розпочали переговори про можливість реструктуризації кредиту.

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