Государственный агрогигант не смог заплатить китайский кредит: 2,5 миллиарда грн выплатили из бюджета

Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос "Экономической правды".

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены 21 января Министерством финансов в рамках госгарантии – это около 2,5 млрд грн.

Также, сообщили в Минфине, Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации "зернового" кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.

Министерство отмечает, что украинская сторона будет настаивать на реструктуризации.

Отметим, в декабре 2012 года ГПЗКУ получила 1,5 млрд долларов кредита от Эксимбанка Китая под государственную гарантию Украины на поставки украинского зерна в Китай.

В октябре 2021 года в ГПЗКУ заявили, что в компании недостаточно средств для уплаты платежей по договору с Китаем.

За три квартала 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистый убыток на сумму 327,9 млн грн. За последние 5 лет общая сумма ущерба составила 10 млрд грн.

Отметим, что в последнее время ГПЗКУ стала предметом скандалов и объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Недавно СМИ обнародовали данные о завышении предъявляемого к возмещению НДС на сумму более 500 млн грн времен предыдущего руководителя Андрея Власенко, до этого Нацполиция предупредила незаконный вывоз из страны 7 млн тонн пшеницы по контрактам с должниками ГПЗКУ. Сам Власенко пребывает под домашним арестом из-за обвинений в растрате 71 млн грн денег госкорпорации при экспорте зерна по заниженным ценам и без предоплаты сомнительным покупателям.

После этого Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в прозрачную и эффективную компанию из-за недовольства Китая ее менеджментом.

Правительство Украины создало ГПЗКУ в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная филиальная сеть: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, в том числе около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.