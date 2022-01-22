Высший антикоррупционный суд рассмотрит апелляцию САП по делу экс-руководителя ГПЗКУ на 88 миллионов

Во время последнего заседания, состоявшегося в конце сентября 2021 года, коллегия судей ВАКС назвала доказательства САП ненадлежащими и недостоверными

В понедельник 24 января Апелляционная палата ВАКС проведет заседание по апелляционной жалобе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решение первой инстанции относительно экс-главы правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" Валерия Томиленко.

В 2015 году он был обвинен в преступном сговоре с директорами двух элеваторов и растрате 88 млн. грн. государственных средств. Но во время последнего заседания, состоявшегося в конце сентября 2021 года, коллегия судей ВАКС назвала доказательства САП ненадлежащими и недостоверными, а всех трех фигурантов дела, включая Томиленко, признала невиновными.

Прокуроры заявили о подаче апелляции, но, по мнению защиты, вероятность изменения приговора первой инстанции почти отсутствует. Упомянутые 88 млн. гривен ГПЗКУ в 2015 году перечислило аграрным предприятиям в форме предоплаты за 28 300 тонн зерна кукурузы, но элеваторы не выполнили заказ из-за засухи. После решений хозяйственных судов в 2016 году деньги вернулись на счет ГПЗКУ, кроме того, владельцы элеваторов уплатили предусмотренную законодательством пеню. То есть фактически эти два договора стали прибыльными для ГПЗКУ, что подтвердили и сама корпорация, и соответствующая судебная экспертиза.

Учитывая это, Высший антикоррупционный суд констатировал отсутствие в действиях Валерия Томиленко признаков правонарушения, преступного умысла или корыстного мотива – то есть состава преступления по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которую ему инкриминировали. Но на заседании 24 января САП намерен доказать, что судьи ошиблись.

В то же время в течение 6 лет, пока идет судебная волокита, "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" демонстрировала очень неблагоприятные финансовые результаты. По оценкам экспертов, в настоящее время акционерное общество балансирует на грани технического дефолта. Приближается время уплаты нового транша по кредиту от Китая – а это 96 млн. долларов, которых у компании нет. Государству как главному акционеру ГПЗКУ придется либо предоставить корпорации эти средства, либо уплатить транш самостоятельно, либо реализовать государственные гарантии более чем на 1 миллиард долларов США.

Как заявил Томиленко, именно из-за игнорирования этой финансовой угрозы на фоне активных боевых действий на востоке Украины он и ушел с должности главы правления ГПЗКУ в 2015 году. За все прошедшее время ситуация только ухудшилась, но САП почему-то уделяет свое внимание лишь заранее проигрышному делу с отсутствующим составом преступления.