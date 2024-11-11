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В Україні запустили новий реєстр зберігання зерна

В Україні запустили новий реєстр зберігання зерна
Фото: сайт УЗА

В Україні запустили основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу. Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства, інформаційно-комунікаційну систему розміщено на єдиній платформі реєстрів державних органів на "Дія.Engine".

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У новому реєстрі, зокрема, реалізовано можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами. Також реалізовано доступ елеваторів до роботи з реєстром через веб-браузер, а управління доступом користувачів здійснюється безпосередньо в системі та доступно керівнику елеватора.

Серед переваг впровадження реєстру називається й наявність АPI-інтерфейсу для інформаційного обміну з обліковими системами зернових складів; використання електронного цифрового підпису для авторизації користувачів; наявність робочих кабінетів для банківських установ; інтеграцію реєстру з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та запровадження нових форматів звітності.

Стару ж версію системи обліку зерна - без веб-інтерфейсів, АРІ-інтеграції та обміну даними, з доступом держорганів лише у паперовій формі - у профільному відомстві називають морально застарілою. Крім того, вона "з'їдає" близько 1 мільйона гривень ліцензійних відрахувань щороку.

"Мінагрополітики продовжує рух у бік цифровізації для спрощення доступу до послуг. Впровадження реєстру зберігання зерна створює передумови переходу на безпаперові технології та запровадження електронного складського документу на зерно. Також створює можливість інтеграції з торговельними майданчиками для розвитку ринку зерна України", - прокоментував міністр Віталій Коваль.

Проєкт реалізовано Мінагрополітики в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації та Держпродспоживслужбою за підтримки фонду "Східна Європа" в межах проєктів Digital UA Hub, що впроваджуються Німецьким товариством міжнародного співробітництва за фінансової підтримки уряду Німеччини, та проєкту Європейського союзу "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" (IPRSA).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов