Продажи Toyota в апреле выросли из-за повышения спроса в Японии и Китае

Глобальные продажи компании Toyota Motor Corp выросли почти на 5% в апреле по сравнению с годом ранее. Это повлияло на повышение спроса на гибриды и автомобили с бензиновыми двигателями в Японии и Китае.

Японский автопроизводитель также сообщил о лучших продажах аккумуляторных электромобилей (EV) за рубежом, в результате чего общее количество проданных аккумуляторных единиц за первые четыре месяца превысило уровень прошлого года, пишет Reuters.

Отмечается, что в апреле Toyota продала 800 863 автомобилей во всем мире, включая роскошный бренд Lexus, что на 4,9% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда продажи сильно пострадали от дефицита запчастей, вызванных пандемией.

Продажи гибридов, таких как новый Prius, в Японии выросли на 59,2% по сравнению с прошлым годом и составили чуть больше половины из 125 326 автомобилей, проданных на внутреннем рынке компании в прошлом месяце, опережая 21,5% роста общих продаж автомобилей на внутреннем. рынка.

Продажи Toyota в Китае выросли на 46,3% до 162554 единиц в апреле по сравнению с тем же месяцем годом ранее, возобновившись после спада, связанного с пандемией предыдущего года.

В апреле автопроизводитель продал 8584 аккумуляторных электромобиля по всему миру, включая свой бренд Lexus, что впервые составило более 1% его мировых продаж за один месяц.

Издание подсчитало, что общее количество аккумуляторных автомобилей, проданных в январе-апреле, достигло 26 057 единиц, что превышает 24 466 электромобилей, проданных компанией в 2022 году.

Несмотря на такие результаты, японские автопроизводители пореже заявляли, что столкнулись с кризисом продаж авто с бензиновым двигателем в Китае, поскольку быстрый переход к электромобилям перевернул крупнейший в мире автомобильный рынок и привел к падению покупки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Японские автопроизводители пострадали из-за довольно ограниченного производства электромобилей и гибридов.

Источник фото: ua.depositphotos.com